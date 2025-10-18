18.10.2025, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 9 тур
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-3-1-3
34
Гюнок
35
Джало
53
Топджу
33
Йилмаз
22
Свенссон
10
Кекчю
4
Ндиди
7
Ундер
18
Абрахам
18
Черны
27
Рафа
3-1-3-2-1
18
Эрентюрк
6
Гутас
2
Талиссон
23
Ганоушек
35
Улджын
15
10
Тонгия
20
Деле-Баширу
13
Перейра
21
Гюрпюз
99
Ньянг
33
Йилмаз
39
Юрасек
39
Юрасек
33
Йилмаз
18
Абрахам
20
Силва
20
Силва
18
Абрахам
7
Ундер
7
Рашица
7
Рашица
7
Ундер
18
Черны
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
18
Черны
21
Гюрпюз
90
Османоглу
90
Османоглу
21
Гюрпюз
15
77
Мимароглу
77
Мимароглу
15
10
Тонгия
27
Шобот
27
Шобот
10
Тонгия
Остались в запасе
Бешикташ
Генчлербирлиги
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Самед Онур
АП
7
Анри Оникуру
ЛВ
33
Рикардо Велью
ЦФ
16
Furkan Ayaz
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Самед Онур
АП
7
Анри Оникуру
ЛВ
33
Рикардо Велью
ЦФ
16
Furkan Ayaz
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Бешикташ - Генчлербирлиги
2
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
21
14
Офсайды
3
3
Количество передач
523
310
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Генчлербирлиги», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Генчлербирлиги»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»