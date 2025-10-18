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  • «Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 15:50
Бешикташ
18.10.2025, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
47' Д. Ундер
79' Д. Юрасек (АГ) 81' Ф. Тонгия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
27
Рафа
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Генчлербирлиги
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
6
Димитриос Гутас
(К) ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
13
Педру Перейра
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Генчлербирлиги
23
Гекхан Аккан
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Самед Онур
АП
27
Кевин Шобот
ПВ
33
Рикардо Велью
ЦФ
16
Furkan Ayaz
ЦФ
3-3-1-3
34
Гюнок
35
Джало
53
Топджу
33
Йилмаз
22
Свенссон
10
Кекчю
4
Ндиди
7
Ундер
18
Абрахам
18
Черны
27
Рафа
3-1-3-2-1
18
Эрентюрк
6
Гутас
2
Талиссон
23
Ганоушек
35
Улджын
15
10
Тонгия
20
Деле-Баширу
13
Перейра
21
Гюрпюз
99
Ньянг
33
Йилмаз
39
Юрасек
39
Юрасек
33
Йилмаз
18
Абрахам
20
Силва
20
Силва
18
Абрахам
7
Ундер
7
Рашица
7
Рашица
7
Ундер
18
Черны
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
18
Черны
21
Гюрпюз
90
Османоглу
90
Османоглу
21
Гюрпюз
15
77
Мимароглу
77
Мимароглу
15
10
Тонгия
27
Шобот
27
Шобот
10
Тонгия
Остались в запасе
Бешикташ
Генчлербирлиги
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Самед Онур
АП
7
Анри Оникуру
ЛВ
33
Рикардо Велью
ЦФ
16
Furkan Ayaz
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Самед Онур
АП
7
Анри Оникуру
ЛВ
33
Рикардо Велью
ЦФ
16
Furkan Ayaz
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Бешикташ - Генчлербирлиги
2
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
21
14
Офсайды
3
3
Количество передач
523
310
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Генчлербирлиги», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Генчлербирлиги»

«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Бешикташ
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