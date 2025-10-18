18.10.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-3-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
15
Аке
27
Нуньес
14
Рейндерс
6
Гонсалес
47
Фоден
33
О'Райли
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
4-2-3-1
1
Пикфорд
5
Кин
6
Тарковски
15
О'Брайен
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
24
Алькарас
8
Дьюсбери-Холл
7
Ндиайе
23
Бету
33
О'Райли
82
Льюис
82
Льюис
33
О'Райли
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
22
Савиньо
10
Шерки
10
Шерки
22
Савиньо
14
Рейндерс
20
Силва
20
Силва
14
Рейндерс
11
Доку
14
Бобб
14
Бобб
11
Доку
5
Гуйе
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
5
Гуйе
24
Алькарас
34
Рехль
34
Рехль
24
Алькарас
8
Дьюсбери-Холл
11
Макнил
11
Макнил
8
Дьюсбери-Холл
7
Ндиайе
20
Диблинг
20
Диблинг
7
Ндиайе
23
Бету
11
Барри
11
Барри
23
Бету
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
1
Джеймс Траффорд
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Том Кинг
ВР
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
8
14
Офсайды
0
1
Количество передач
749
300
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.81
xGP (предотвращенные голы)
-0.52
-0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Эвертона», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»