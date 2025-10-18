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  • «Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 13:50
Севилья
18.10.2025, суббота, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 3
Завершен
Мальорка
16' Р. Варгас
67' В. Мурики 72' М. Жозеф 77' М. Жозеф
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Маркао
(К) ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
3
Батиста Менди
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
11
Ян Вирджили
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
36
Осо
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
20
Пабло Торре
АП
18
Матео Жозеф
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Влаходимос
17
Суасо
22
Кармона
23
Маркао
3
Аспиликуэта
6
Агум
3
Менди
97
Соу
24
Санчес
11
Варгас
16
Ромеро
4-1-3-2
13
Роман
3
Морей
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
11
Кошта
10
Дардер
19
Льябрес
8
Морланес
19
Мурики
11
Вирджили
3
Аспиликуэта
5
5
3
Аспиликуэта
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
24
Санчес
24
Янузай
24
Янузай
24
Санчес
97
Соу
4
Санчес
4
Санчес
97
Соу
16
Ромеро
45
Адамс
45
Адамс
16
Ромеро
3
Морей
22
Мохика
22
Мохика
3
Морей
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
19
Льябрес
18
Жозеф
18
Жозеф
19
Льябрес
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Мальорка
2
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
7
Офсайды
3
0
Количество передач
412
299
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Мальорки», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Мальорка»

«Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Севилья
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