18.10.2025, суббота, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-2-2-1-1
1
Влаходимос
17
Суасо
22
Кармона
23
Маркао
3
Аспиликуэта
6
Агум
3
Менди
97
Соу
24
Санчес
11
Варгас
16
Ромеро
4-1-3-2
13
Роман
3
Морей
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
11
Кошта
10
Дардер
19
Льябрес
8
Морланес
19
Мурики
11
Вирджили
3
Аспиликуэта
5
5
3
Аспиликуэта
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
24
Санчес
24
Янузай
24
Янузай
24
Санчес
97
Соу
4
Санчес
4
Санчес
97
Соу
16
Ромеро
45
Адамс
45
Адамс
16
Ромеро
3
Морей
22
Мохика
22
Мохика
3
Морей
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
19
Льябрес
18
Жозеф
18
Жозеф
19
Льябрес
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Мальорка
2
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
7
Офсайды
3
0
Количество передач
412
299
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Мальорки», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»