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Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Челси», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Челси»