Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 12:30
Ноттингем Форест
18.10.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Челси
49' Д. Ачампонг 52' П. Нету 84' Р. Джеймс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
22
Райан Йетс
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
41
Эстевао
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
3-4-1-1-1
26
Селс
31
Миленкович
5
Морато
5
Мурильо
47
Зинченко
12
Луис
6
Сангаре
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
14
Авонийи
3-4-2-1
97
Санчес
24
Джеймс
34
Ачампонг
99
Чалоба
27
Густо
17
Сантос
45
Лавиа
17
Кукурелья
7
Нету
17
Гарначо
9
Педро
5
Мурильо
37
Савона
37
Савона
5
Мурильо
12
Луис
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
12
Луис
14
Авонийи
11
Жезус
11
Жезус
14
Авонийи
47
Зинченко
9
Вуд
9
Вуд
47
Зинченко
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
34
Ачампонг
45
Лавиа
25
Кайседо
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
17
Сантос
9
Гиу
9
Гиу
17
Сантос
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Челси
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ноттингем Форест - Челси
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
16
Офсайды
1
2
Количество передач
445
463
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.35
1.67
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Челси», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Челси»

«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Ноттингем Форест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
9
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+