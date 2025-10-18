18.10.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
3-4-1-1-1
26
Селс
31
Миленкович
5
Морато
5
Мурильо
47
Зинченко
12
Луис
6
Сангаре
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
14
Авонийи
3-4-2-1
97
Санчес
24
Джеймс
34
Ачампонг
99
Чалоба
27
Густо
17
Сантос
45
Лавиа
17
Кукурелья
7
Нету
17
Гарначо
9
Педро
5
Мурильо
37
Савона
37
Савона
5
Мурильо
12
Луис
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
12
Луис
14
Авонийи
11
Жезус
11
Жезус
14
Авонийи
47
Зинченко
9
Вуд
9
Вуд
47
Зинченко
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
34
Ачампонг
45
Лавиа
25
Кайседо
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
17
Сантос
9
Гиу
9
Гиу
17
Сантос
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Челси
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ноттингем Форест - Челси
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
16
Офсайды
1
2
Количество передач
445
463
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.35
1.67
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Челси», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»