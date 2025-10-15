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  • «Арсенал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

«Арсенал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

15 октября 2025, 18:20
Арсенал
15.10.2025, среда, 19:30
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 0
Завершен
Сокол
36' М. Максимов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
64
Антон Егорушкин
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
8
Амир Кахриманович
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
11
Владислав Костин
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-1-1-2-2
45
Сангаре
45
Москаленчик
3
Ботака-Иобома
45
Кармаев
44
Исаенко
18
Сергеев
21
Раздорских
9
Липовой
24
Азявин
21
Максимов
27
Мирзов
3-1-3-2-1
36
Левашов
43
Шайхтдинов
50
Быков
26
Доля
17
Дауров
64
Егорушкин
69
Ермолин
8
Кахриманович
77
Лазарев
13
Киреенко
53
Грибов
45
Москаленчик
4
Пенчиков
4
Пенчиков
45
Москаленчик
21
Раздорских
59
Аванесян
59
Аванесян
21
Раздорских
18
Сергеев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
18
Сергеев
24
Азявин
22
Цараев
22
Цараев
24
Азявин
9
Липовой
10
Богданец
10
Богданец
9
Липовой
50
Быков
33
Глойдман
33
Глойдман
50
Быков
43
Шайхтдинов
19
Бутаев
19
Бутаев
43
Шайхтдинов
8
Кахриманович
10
Мухин
10
Мухин
8
Кахриманович
77
Лазарев
29
Никитин
29
Никитин
77
Лазарев
53
Грибов
11
Костин
11
Костин
53
Грибов
Остались в запасе
Арсенал
Сокол
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Арсенал - Сокол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сокола», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сокол»

«Арсенал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Сокол Арсенал
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