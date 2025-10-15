15.10.2025, среда, 19:30
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-2-2
45
Сангаре
45
Москаленчик
3
Ботака-Иобома
45
Кармаев
44
Исаенко
18
Сергеев
21
Раздорских
9
Липовой
24
Азявин
21
Максимов
27
Мирзов
3-1-3-2-1
36
Левашов
43
Шайхтдинов
50
Быков
26
Доля
17
Дауров
64
Егорушкин
69
Ермолин
8
Кахриманович
77
Лазарев
13
Киреенко
53
Грибов
45
Москаленчик
4
Пенчиков
4
Пенчиков
45
Москаленчик
21
Раздорских
59
Аванесян
59
Аванесян
21
Раздорских
18
Сергеев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
18
Сергеев
24
Азявин
22
Цараев
22
Цараев
24
Азявин
9
Липовой
10
Богданец
10
Богданец
9
Липовой
50
Быков
33
Глойдман
33
Глойдман
50
Быков
43
Шайхтдинов
19
Бутаев
19
Бутаев
43
Шайхтдинов
8
Кахриманович
10
Мухин
10
Мухин
8
Кахриманович
77
Лазарев
29
Никитин
29
Никитин
77
Лазарев
53
Грибов
11
Костин
11
Костин
53
Грибов
Остались в запасе
Арсенал
Сокол
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Арсенал - Сокол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сокола», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 19:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»