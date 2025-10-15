Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сокола», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сокол»