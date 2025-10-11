11.10.2025, суббота, 14:30
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-2-2
42
Мелихов
21
Бердников
15
Пуцко
31
Большаков
4
Пенчиков
5
Трошечкин
59
Аванесян
22
Цараев
10
Богданец
27
Мирзов
90
Калмыков
3-3-1-3
23
Бабурин
15
Данилкин
4
Бородин
22
Кожемякин
99
Шевченко
97
Чурич
90
Роганович
90
Ломакин
79
Каштанов
73
Шитов
9
Чупаев
59
Аванесян
21
Раздорских
21
Раздорских
59
Аванесян
27
Мирзов
9
Липовой
9
Липовой
27
Мирзов
90
Калмыков
21
Максимов
21
Максимов
90
Калмыков
10
Богданец
10
Обрывков
10
Обрывков
10
Богданец
22
Кожемякин
27
Орехов
27
Орехов
22
Кожемякин
97
Чурич
21
Галоян
21
Галоян
97
Чурич
90
Ломакин
7
Юшин
7
Юшин
90
Ломакин
9
Чупаев
10
Дунай
10
Дунай
9
Чупаев
79
Каштанов
7
Бакич
7
Бакич
79
Каштанов
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
25
Ростислав Солдатенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Арсенал - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Торпедо», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Торпедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Планета».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»