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  • «Арсенал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

«Арсенал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 13:20
Арсенал
11.10.2025, суббота, 14:30
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо
45+2' А. Пуцко 46' А. Цараев
35' А. Каштанов 63' В. Шитов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Александр Чупаев
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
4-2-2-2
42
Мелихов
21
Бердников
15
Пуцко
31
Большаков
4
Пенчиков
5
Трошечкин
59
Аванесян
22
Цараев
10
Богданец
27
Мирзов
90
Калмыков
3-3-1-3
23
Бабурин
15
Данилкин
4
Бородин
22
Кожемякин
99
Шевченко
97
Чурич
90
Роганович
90
Ломакин
79
Каштанов
73
Шитов
9
Чупаев
59
Аванесян
21
Раздорских
21
Раздорских
59
Аванесян
27
Мирзов
9
Липовой
9
Липовой
27
Мирзов
90
Калмыков
21
Максимов
21
Максимов
90
Калмыков
10
Богданец
10
Обрывков
10
Обрывков
10
Богданец
22
Кожемякин
27
Орехов
27
Орехов
22
Кожемякин
97
Чурич
21
Галоян
21
Галоян
97
Чурич
90
Ломакин
7
Юшин
7
Юшин
90
Ломакин
9
Чупаев
10
Дунай
10
Дунай
9
Чупаев
79
Каштанов
7
Бакич
7
Бакич
79
Каштанов
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
25
Ростислав Солдатенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Арсенал - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Торпедо», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Торпедо»

«Арсенал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Арсенал
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