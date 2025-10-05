05.10.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
3-1-2-3-1
13
Дмитрович
6
Кабрера
16
Ридель
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
7
Пуадо
24
Долан
9
Фернандес
4-1-3-2
13
Лопес
2
Бельерин
4
Натан
16
Гомес
13
Родригес
21
Рока
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Эрнандес
20
Ло Чельсо
11
Милья
4
Гонсалес
4
Гонсалес
11
Милья
23
Эль-Хилали
22
Санчес
22
Санчес
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
11
Террац
11
Террац
8
Экспозито
24
Долан
15
Колеошо
15
Колеошо
24
Долан
10
Лосано
19
Кике
19
Кике
10
Лосано
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
7
Антони
24
Руйбаль
24
Руйбаль
7
Антони
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эспаньол - Бетис
2
6
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
10
5
Нарушения
16
4
Офсайды
2
1
Количество передач
448
463
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Бетиса», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»