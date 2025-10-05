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  • «Эспаньол» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Эспаньол» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 18:20
Эспаньол
05.10.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
15' П. Лосано
54' К. Эрнандес 63' Э. Абде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
11
Рамон Террац
ОП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
19
Кике
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Дмитрович
6
Кабрера
16
Ридель
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
7
Пуадо
24
Долан
9
Фернандес
4-1-3-2
13
Лопес
2
Бельерин
4
Натан
16
Гомес
13
Родригес
21
Рока
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Эрнандес
20
Ло Чельсо
11
Милья
4
Гонсалес
4
Гонсалес
11
Милья
23
Эль-Хилали
22
Санчес
22
Санчес
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
11
Террац
11
Террац
8
Экспозито
24
Долан
15
Колеошо
15
Колеошо
24
Долан
10
Лосано
19
Кике
19
Кике
10
Лосано
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
7
Антони
24
Руйбаль
24
Руйбаль
7
Антони
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эспаньол - Бетис
2
6
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
10
5
Нарушения
16
4
Офсайды
2
1
Количество передач
448
463
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Бетиса», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Бетис»

«Эспаньол» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Эспаньол
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