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  • «Интер» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Интер» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 17:50
Интер
04.10.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 1
Завершен
Кремонезе
6' Л. Мартинес 38' А. Бонни 55' Ф. Димарко 57' Н. Барелла
87' Ф. Бонаццоли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Кремонезе
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
25
Аканджи
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
14
Бонни
10
Мартинес
3-2-2-2-1
16
Сильвестри
11
Чеккерини
15
Бьянкетти
3
Пеццелла
6
Башкиротто
15
Флориани
33
Грасси
38
Бондо
20
Васкес
17
Йонсен
19
Санабрия
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
10
Мартинес
8
Сучич
8
Сучич
10
Мартинес
22
Мхитарян
17
Диуф
17
Диуф
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
11
Чеккерини
30
Файе
30
Файе
11
Чеккерини
15
Флориани
4
Барбиери
4
Барбиери
15
Флориани
17
Йонсен
27
Вандепутте
27
Вандепутте
17
Йонсен
19
Санабрия
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
19
Санабрия
20
Васкес
9
Варди
9
Варди
20
Васкес
Остались в запасе
Интер
Кремонезе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Остались в запасе
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Интер - Кремонезе
1
1
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
9
8
Офсайды
4
2
Количество передач
595
316
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
3.57
0.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Кремонезе», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Кремонезе»

«Интер» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Интер
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