04.10.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
25
Аканджи
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
14
Бонни
10
Мартинес
3-2-2-2-1
16
Сильвестри
11
Чеккерини
15
Бьянкетти
3
Пеццелла
6
Башкиротто
15
Флориани
33
Грасси
38
Бондо
20
Васкес
17
Йонсен
19
Санабрия
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
10
Мартинес
8
Сучич
8
Сучич
10
Мартинес
22
Мхитарян
17
Диуф
17
Диуф
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
11
Чеккерини
30
Файе
30
Файе
11
Чеккерини
15
Флориани
4
Барбиери
4
Барбиери
15
Флориани
17
Йонсен
27
Вандепутте
27
Вандепутте
17
Йонсен
19
Санабрия
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
19
Санабрия
20
Васкес
9
Варди
9
Варди
20
Васкес
Остались в запасе
Интер
Кремонезе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Остались в запасе
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Интер - Кремонезе
1
1
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
9
8
Офсайды
4
2
Количество передач
595
316
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
3.57
0.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Кремонезе», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»