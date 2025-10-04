04.10.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-4-2-1
97
Санчес
27
Густо
24
Джеймс
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
34
Ачампонг
17
Гарначо
7
Нету
9
Педро
4-2-3-1
25
Мамардашвили
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
9
Исак
34
Ачампонг
21
Хато
21
Хато
34
Ачампонг
5
Бадьяшиль
45
Лавиа
45
Лавиа
5
Бадьяшиль
7
Нету
41
Эстевао
41
Эстевао
7
Нету
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
9
Педро
9
Гиу
9
Гиу
9
Педро
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
16
Конате
21
Джонс
21
Джонс
16
Конате
12
Брэдли
7
Вирц
7
Вирц
12
Брэдли
9
Исак
22
Экитике
22
Экитике
9
Исак
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
1
Филип Йоргенсен
ВР
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Челси - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
8
Офсайды
2
2
Количество передач
508
450
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1
1.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ливерпуля», 7-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»