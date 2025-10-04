Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челси» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Челси» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 18:20
Челси
04.10.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
14' М. Кайседо 90+6' Эстевао
63' К. Гакпо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
41
Эстевао
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
3-4-2-1
97
Санчес
27
Густо
24
Джеймс
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
34
Ачампонг
17
Гарначо
7
Нету
9
Педро
4-2-3-1
25
Мамардашвили
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
9
Исак
34
Ачампонг
21
Хато
21
Хато
34
Ачампонг
5
Бадьяшиль
45
Лавиа
45
Лавиа
5
Бадьяшиль
7
Нету
41
Эстевао
41
Эстевао
7
Нету
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
9
Педро
9
Гиу
9
Гиу
9
Педро
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
16
Конате
21
Джонс
21
Джонс
16
Конате
12
Брэдли
7
Вирц
7
Вирц
12
Брэдли
9
Исак
22
Экитике
22
Экитике
9
Исак
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
1
Филип Йоргенсен
ВР
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Челси - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
8
Офсайды
2
2
Количество передач
508
450
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1
1.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ливерпуля», 7-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль»

«Челси» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Челси
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
3
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
3
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+