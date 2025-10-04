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  • «Метц» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Метц» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 16:50
Метц
04.10.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
51' И. Пайшао 69' М. О'Райли 76' А. Гуири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Готье Эйн
(К) ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Метц
61
Pape Sy
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
12
Альфа Туре
ЦП
29
Ismaël Guerti
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
39
Брайан Маджо
ЦФ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
4
Билял Надир
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Фишер
97
Балло-Туре
72
Сане
59
Йегбе
52
Куао
5
Гбамен
7
Сабали
12
Траоре
8
Деменге
7
Эйн
13
Диалло
3-3-2-2
28
Рульи
28
Павар
21
Агер
33
Эмерсон
33
О'Райли
23
Хейбьерг
7
Гомес
11
Гринвуд
14
Пайшао
22
Веа
47
Ваз
13
Диалло
39
Маджо
39
Маджо
13
Диалло
5
Гбамен
2
Колен
2
Колен
5
Гбамен
8
Деменге
12
Туре
12
Туре
8
Деменге
97
Балло-Туре
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
97
Балло-Туре
7
Гомес
26
Балерди
26
Балерди
7
Гомес
22
Веа
62
Мурильо
62
Мурильо
22
Веа
33
О'Райли
48
Вермерен
48
Вермерен
33
О'Райли
14
Пайшао
4
Надир
4
Надир
14
Пайшао
47
Ваз
9
Гуири
9
Гуири
47
Ваз
Остались в запасе
Метц
Марсель
61
Pape Sy
ВР
29
Ismaël Guerti
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
29
Ismaël Guerti
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Метц - Марсель
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
7
Офсайды
2
2
Количество передач
375
639
Сейвы
6
1
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
1
11
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.15
2.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Марселя», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Марсель»

«Метц» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Метц
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