04.10.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Метц
Метц
4-1-3-1-1
1
Фишер
97
Балло-Туре
72
Сане
59
Йегбе
52
Куао
5
Гбамен
7
Сабали
12
Траоре
8
Деменге
7
Эйн
13
Диалло
3-3-2-2
28
Рульи
28
Павар
21
Агер
33
Эмерсон
33
О'Райли
23
Хейбьерг
7
Гомес
11
Гринвуд
14
Пайшао
22
Веа
47
Ваз
13
Диалло
39
Маджо
39
Маджо
13
Диалло
5
Гбамен
2
Колен
2
Колен
5
Гбамен
8
Деменге
12
Туре
12
Туре
8
Деменге
97
Балло-Туре
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
97
Балло-Туре
7
Гомес
26
Балерди
26
Балерди
7
Гомес
22
Веа
62
Мурильо
62
Мурильо
22
Веа
33
О'Райли
48
Вермерен
48
Вермерен
33
О'Райли
14
Пайшао
4
Надир
4
Надир
14
Пайшао
47
Ваз
9
Гуири
9
Гуири
47
Ваз
Остались в запасе
Метц
Марсель
61
Pape Sy
ВР
29
Ismaël Guerti
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
29
Ismaël Guerti
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Метц - Марсель
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
7
Офсайды
2
2
Количество передач
375
639
Сейвы
6
1
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
1
11
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.15
2.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Марселя», 7-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»