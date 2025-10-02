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  • «Сельта» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Сельта» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 20:50
Сельта
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
3 : 1
Завершен
ПАОК
45+2' Я. Аспас 53' Б. Иглесиас 53' Б. Иглесиас 70' В. Сведберг
37' Г. Якумакис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
21
Магомед Оздоев
(К) ЦП
2
Мади Камара
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Раду
30
Мингеса
15
Старфельт
17
Руэда
3
Алонсо
6
Фернандес
6
Мориба
19
Сведберг
23
Родригес
7
Иглесиас
10
Аспас
4-3-2-1
1
Павленка
25
Састре
38
Вольяччо
5
Михайлидис
21
Баба
42
Бьянко
21
Оздоев
2
Камара
77
Десподов
45
Константелиас
7
Якумакис
30
Мингеса
23
Домингес
23
Домингес
30
Мингеса
17
Руэда
20
Родригес
20
Родригес
17
Руэда
10
Аспас
15
Сарагоса
15
Сарагоса
10
Аспас
7
Иглесиас
9
Хутгла
9
Хутгла
7
Иглесиас
19
Сведберг
11
Дуран
11
Дуран
19
Сведберг
38
Вольяччо
94
Кедзиора
94
Кедзиора
38
Вольяччо
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
42
Бьянко
8
Мейте
8
Мейте
42
Бьянко
2
Камара
11
Тайсон
11
Тайсон
2
Камара
7
Якумакис
63
Чалов
63
Чалов
7
Якумакис
Остались в запасе
Сельта
ПАОК
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Сельта - ПАОК
3
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
660
382
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против ПАОКа, 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – ПАОК

«Сельта» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК Сельта
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