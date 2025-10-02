02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-5-1-1
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
13
Клюйверт
39
Де Карвалью
6
Тессманн
9
Карабец
8
Толиссо
22
Мата
10
Шулц
10
Сатриано
4-2-1-1-2
30
Шлагер
22
Ляйнер
22
Гаду
14
Расмуссен
71
Терзич
5
Диабате
6
Дьямбу
49
Йео
6
Кьергор
11
Вертессен
10
Ратков
6
Тессманн
23
Мортон
23
Мортон
6
Тессманн
8
Толиссо
18
Мера
18
Мера
8
Толиссо
3
Тальяфико
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
3
Тальяфико
9
Карабец
39
Фофана
39
Фофана
9
Карабец
10
Сатриано
9
9
10
Сатриано
71
Терзич
13
Кретциг
13
Кретциг
71
Терзич
6
Дьямбу
8
Китано
8
Китано
6
Дьямбу
49
Йео
17
Алайбегович
17
Алайбегович
49
Йео
11
Вертессен
20
Байду
20
Байду
11
Вертессен
10
Ратков
9
Онисиво
9
Онисиво
10
Ратков
Остались в запасе
Лион
Зальцбург
30
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Остались в запасе
30
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Зальцбург
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
10
14
Офсайды
0
2
Количество передач
762
409
Сейвы
5
3
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Зальцбурга», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Зальцбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»