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  • «Лион» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Лион» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 20:50
Лион
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
Зальцбург
11' М. Сатриано 57' Р. Клюйверт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Зальцбург
30
Александер Шлагер
(К) ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
6
Мауриц Кьергор
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Лион
30
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Зальцбург
1
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
17
Керим Алайбегович
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
99
Клемент Бишофф
ЦП
8
Сота Китано
АП
20
Эдмунд Байду
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-5-1-1
1
Грейф
3
Тальяфико
19
Ниахате
13
Клюйверт
39
Де Карвалью
6
Тессманн
9
Карабец
8
Толиссо
22
Мата
10
Шулц
10
Сатриано
4-2-1-1-2
30
Шлагер
22
Ляйнер
22
Гаду
14
Расмуссен
71
Терзич
5
Диабате
6
Дьямбу
49
Йео
6
Кьергор
11
Вертессен
10
Ратков
6
Тессманн
23
Мортон
23
Мортон
6
Тессманн
8
Толиссо
18
Мера
18
Мера
8
Толиссо
3
Тальяфико
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
3
Тальяфико
9
Карабец
39
Фофана
39
Фофана
9
Карабец
10
Сатриано
9
9
10
Сатриано
71
Терзич
13
Кретциг
13
Кретциг
71
Терзич
6
Дьямбу
8
Китано
8
Китано
6
Дьямбу
49
Йео
17
Алайбегович
17
Алайбегович
49
Йео
11
Вертессен
20
Байду
20
Байду
11
Вертессен
10
Ратков
9
Онисиво
9
Онисиво
10
Ратков
Остались в запасе
Лион
Зальцбург
30
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Остались в запасе
30
Yvann Konan
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Зальцбург
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
10
14
Офсайды
0
2
Количество передач
762
409
Сейвы
5
3
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Зальцбурга», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Зальцбург»

«Лион» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Зальцбург Лион
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