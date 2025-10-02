02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
2
Челик
5
Н'Дика
22
Эрмосо
33
Цимикас
43
Уэсли
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
4-2-2-2
1
Эзер
12
Менье
99
Мбемба
2
Манди
24
Вердонк
6
Бенталеб
10
Харальдссон
32
Буадди
11
Сахрауи
20
Коррея
9
Жиру
33
Цимикас
2
Ренш
2
Ренш
33
Цимикас
22
Эрмосо
23
Манчини
23
Манчини
22
Эрмосо
4
Кристанте
17
Коне
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
11
Сахрауи
17
Мукау
17
Мукау
11
Сахрауи
6
Бенталеб
21
Андре
21
Андре
6
Бенталеб
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
9
Жиру
29
Игамане
29
Игамане
9
Жиру
Остались в запасе
Рома
Лилль
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
50
Samy Merzouk
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
50
Samy Merzouk
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Рома - Лилль
4
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
19
13
Офсайды
0
1
Количество передач
457
483
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.2
1.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Лилля», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»