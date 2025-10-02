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  • «Рома» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Рома» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 18:35
Рома
02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
6' Х. Арнар Харальдссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
9
Оливье Жиру
(К) ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Лилль
50
Samy Merzouk
ВР
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
2
Челик
5
Н'Дика
22
Эрмосо
33
Цимикас
43
Уэсли
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
4-2-2-2
1
Эзер
12
Менье
99
Мбемба
2
Манди
24
Вердонк
6
Бенталеб
10
Харальдссон
32
Буадди
11
Сахрауи
20
Коррея
9
Жиру
33
Цимикас
2
Ренш
2
Ренш
33
Цимикас
22
Эрмосо
23
Манчини
23
Манчини
22
Эрмосо
4
Кристанте
17
Коне
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
11
Сахрауи
17
Мукау
17
Мукау
11
Сахрауи
6
Бенталеб
21
Андре
21
Андре
6
Бенталеб
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
9
Жиру
29
Игамане
29
Игамане
9
Жиру
Остались в запасе
Рома
Лилль
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
50
Samy Merzouk
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
50
Samy Merzouk
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Рома - Лилль
4
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
19
13
Офсайды
0
1
Количество передач
457
483
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.2
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Лилля», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Лилль»

«Рома» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лилль Рома
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