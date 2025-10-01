01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
4-1-2-1-2
1
Флеккен
22
Гримальдо
5
Баде
12
Тапсоба
4
Куанса
6
Фернандес
16
Тапе
24
Гарсия
10
Тилльман
35
Кофане
17
Поку
4-3-3
32
Коварж
5
Салах-Эддин
4
Обиспо
3
Гасиоровски
17
Жуниор
22
Схаутен
25
Верман
34
Сайбари
27
Ман
20
Тил
5
Перишич
16
Тапе
13
Артур
13
Артур
16
Тапе
10
Тилльман
30
Маза
30
Маза
10
Тилльман
35
Кофане
30
Эчеверри
30
Эчеверри
35
Кофане
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
4
Обиспо
6
Фламинго
6
Фламинго
4
Обиспо
5
Перишич
24
Дриух
24
Дриух
5
Перишич
27
Ман
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
27
Ман
Остались в запасе
Байер
ПСВ
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
38
Ken Izekor
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
20
Robin van Duiven
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
38
Ken Izekor
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
20
Robin van Duiven
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Байер - ПСВ
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
499
573
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.49
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против ПСВ, 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – ПСВ
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»