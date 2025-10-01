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  • «Байер» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Байер» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 20:50
Байер
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
65' К. Кофане
72' И. Сайбари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
(К) ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
ПСВ
32
Матей Коварж
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
22
Йерди Схаутен
(К) ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
27
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
30
Ибрагим Маза
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
38
Ken Izekor
ЦФ
ПСВ
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
20
Robin van Duiven
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Флеккен
22
Гримальдо
5
Баде
12
Тапсоба
4
Куанса
6
Фернандес
16
Тапе
24
Гарсия
10
Тилльман
35
Кофане
17
Поку
4-3-3
32
Коварж
5
Салах-Эддин
4
Обиспо
3
Гасиоровски
17
Жуниор
22
Схаутен
25
Верман
34
Сайбари
27
Ман
20
Тил
5
Перишич
16
Тапе
13
Артур
13
Артур
16
Тапе
10
Тилльман
30
Маза
30
Маза
10
Тилльман
35
Кофане
30
Эчеверри
30
Эчеверри
35
Кофане
17
Поку
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
17
Поку
4
Обиспо
6
Фламинго
6
Фламинго
4
Обиспо
5
Перишич
24
Дриух
24
Дриух
5
Перишич
27
Ман
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
27
Ман
Остались в запасе
Байер
ПСВ
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
38
Ken Izekor
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
20
Robin van Duiven
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
38
Ken Izekor
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
20
Robin van Duiven
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Байер - ПСВ
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
499
573
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.49
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против ПСВ, 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – ПСВ

«Байер» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ Байер
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