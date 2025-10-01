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  • «Боруссия» Дортмунд – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Боруссия» Дортмунд – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 20:50
Боруссия Д
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 1
Завершен
Атлетик
28' Д. Свенссон 50' К. Чуквуэмека 82' С. Гирасси 90+1' Ю. Брандт
61' Г. Гурусета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К) ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
24
Ibon Sánchez
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
33
Adrian Perez
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кобель
24
Свенссон
25
Зюле
3
Антон
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
20
Забитцер
17
Чуквуэмека
14
Адейеми
7
Беллингем
9
Гирасси
4-3-1-2
1
Симон
2
Горосабель
4
Паредес
3
Вивиан
15
Леке
20
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
46
Гомес
21
Саннади
9
Уильямс
25
Зюле
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
25
Зюле
7
Беллингем
8
Нмеча
8
Нмеча
7
Беллингем
17
Чуквуэмека
8
Брандт
8
Брандт
17
Чуквуэмека
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
14
Адейеми
14
Байер
14
Байер
14
Адейеми
3
Вивиан
4
Ляпорт
4
Ляпорт
3
Вивиан
21
Саннади
24
24
21
Саннади
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
46
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
46
Гомес
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Боруссия Д
Атлетик
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
33
Adrian Perez
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
33
Adrian Perez
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Боруссия Д - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
15
Офсайды
3
3
Количество передач
531
487
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-1.93
-1.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Атлетика», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Атлетик»

«Боруссия» Дортмунд – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетик Боруссия Д
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