01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-2-2-1
1
Кобель
24
Свенссон
25
Зюле
3
Антон
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
20
Забитцер
17
Чуквуэмека
14
Адейеми
7
Беллингем
9
Гирасси
4-3-1-2
1
Симон
2
Горосабель
4
Паредес
3
Вивиан
15
Леке
20
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
46
Гомес
21
Саннади
9
Уильямс
25
Зюле
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
25
Зюле
7
Беллингем
8
Нмеча
8
Нмеча
7
Беллингем
17
Чуквуэмека
8
Брандт
8
Брандт
17
Чуквуэмека
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
14
Адейеми
14
Байер
14
Байер
14
Адейеми
3
Вивиан
4
Ляпорт
4
Ляпорт
3
Вивиан
21
Саннади
24
24
21
Саннади
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
46
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
46
Гомес
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Боруссия Д
Атлетик
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
33
Adrian Perez
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
33
Adrian Perez
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Боруссия Д - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
15
Офсайды
3
3
Количество передач
531
487
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-1.93
-1.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Атлетика», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»