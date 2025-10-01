01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-3-1
13
Щесны
18
Мартин
24
Гарсия
5
Кубарси
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
9
Рэшфорд
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
4-2-3-1
30
Шевалье
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
25
Мендеш
8
Руис
17
Витинья
19
Мбайе
87
Невеш
29
Барколя
24
Маюлу
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
24
Гарсия
15
Кристенсен
15
Кристенсен
24
Гарсия
20
Ольмо
6
Касадо
6
Касадо
20
Ольмо
8
Педри
22
Берналь
22
Берналь
8
Педри
9
Рэшфорд
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Рэшфорд
19
Мбайе
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Мбайе
24
Маюлу
7
Кан Ин
7
Кан Ин
24
Маюлу
8
Руис
9
Рамуш
9
Рамуш
8
Руис
29
Барколя
47
Нджанту
47
Нджанту
29
Барколя
Остались в запасе
Барселона
ПСЖ
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - ПСЖ
4
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
422
474
Сейвы
5
0
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «ПСЖ», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»