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  • «Барселона» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Барселона» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 20:50
Барселона
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
19' Ф. Торрес
38' С. Маюлу 90' Г. Рамуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
87
Жоау Невеш
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
47
Кентен Нджанту
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
18
Мартин
24
Гарсия
5
Кубарси
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
9
Рэшфорд
20
Ольмо
9
Торрес
10
Ямаль
4-2-3-1
30
Шевалье
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
25
Мендеш
8
Руис
17
Витинья
19
Мбайе
87
Невеш
29
Барколя
24
Маюлу
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
24
Гарсия
15
Кристенсен
15
Кристенсен
24
Гарсия
20
Ольмо
6
Касадо
6
Касадо
20
Ольмо
8
Педри
22
Берналь
22
Берналь
8
Педри
9
Рэшфорд
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Рэшфорд
19
Мбайе
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Мбайе
24
Маюлу
7
Кан Ин
7
Кан Ин
24
Маюлу
8
Руис
9
Рамуш
9
Рамуш
8
Руис
29
Барколя
47
Нджанту
47
Нджанту
29
Барколя
Остались в запасе
Барселона
ПСЖ
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - ПСЖ
4
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
422
474
Сейвы
5
0
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «ПСЖ», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «ПСЖ»

«Барселона» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Барселона
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