30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-1-2-2-1
28
Рульи
33
Эмерсон
21
Агер
2
Медина
28
Павар
48
Вермерен
4
Надир
33
О'Райли
14
Пайшао
11
Гринвуд
7
Обамеянг
4-3-3
1
Ярош
2
Роша
15
Бас
6
Итакура
5
Вейндал
44
Регер
24
Тэйлор
23
Бергейс
18
Классен
10
Глух
22
Годтс
2
Медина
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
2
Медина
48
Вермерен
62
Мурильо
62
Мурильо
48
Вермерен
14
Пайшао
7
Гомес
7
Гомес
14
Пайшао
33
О'Райли
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
33
О'Райли
4
Надир
22
Веа
22
Веа
4
Надир
44
Регер
24
Мокио
24
Мокио
44
Регер
15
Бас
37
Шутало
37
Шутало
15
Бас
5
Вейндал
6
Гаеи
6
Гаеи
5
Вейндал
23
Бергейс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
23
Бергейс
22
Годтс
18
Моро
18
Моро
22
Годтс
Остались в запасе
Марсель
Аякс
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
52
Paul Reverson
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Джералд Алдерс
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
52
Paul Reverson
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Джералд Алдерс
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Марсель - Аякс
2
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
7
Нарушения
18
12
Офсайды
0
2
Количество передач
481
517
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-1.81
-1.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Аякса», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Аякс»
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Источник: «Бомбардир»