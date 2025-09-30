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  • «Марсель» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Марсель» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 20:50
Марсель
30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 0
Завершен
Аякс
6' И. Пайшао 12' И. Пайшао 26' М. Гринвуд 52' П. Обамеянг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
4
Билял Надир
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Аякс
1
Витезслав Ярош
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
(К) АП
10
Оскар Глух
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Аякс
52
Paul Reverson
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Рульи
33
Эмерсон
21
Агер
2
Медина
28
Павар
48
Вермерен
4
Надир
33
О'Райли
14
Пайшао
11
Гринвуд
7
Обамеянг
4-3-3
1
Ярош
2
Роша
15
Бас
6
Итакура
5
Вейндал
44
Регер
24
Тэйлор
23
Бергейс
18
Классен
10
Глух
22
Годтс
2
Медина
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
2
Медина
48
Вермерен
62
Мурильо
62
Мурильо
48
Вермерен
14
Пайшао
7
Гомес
7
Гомес
14
Пайшао
33
О'Райли
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
33
О'Райли
4
Надир
22
Веа
22
Веа
4
Надир
44
Регер
24
Мокио
24
Мокио
44
Регер
15
Бас
37
Шутало
37
Шутало
15
Бас
5
Вейндал
6
Гаеи
6
Гаеи
5
Вейндал
23
Бергейс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
23
Бергейс
22
Годтс
18
Моро
18
Моро
22
Годтс
Остались в запасе
Марсель
Аякс
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
52
Paul Reverson
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Джералд Алдерс
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
52
Paul Reverson
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Джералд Алдерс
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Марсель - Аякс
2
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
7
Нарушения
18
12
Офсайды
0
2
Количество передач
481
517
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-1.81
-1.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Аякса», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Аякс»

«Марсель» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аякс Марсель
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