28.09.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-1-3-1
13
Лопес
13
Родригес
4
Натан
16
Гомес
2
Бельерин
21
Рока
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
4-1-1-2-2
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
23
Бретонес
16
Гомес
9
Гарсия
17
Будимир
2
Бельерин
12
Ортис
12
Ортис
2
Бельерин
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
10
Эз Абде
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Эз Абде
8
Форнальс
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Форнальс
16
Гомес
8
Муньос
8
Муньос
16
Гомес
5
Эррандо
23
Муньос
23
Муньос
5
Эррандо
6
Торро
23
Бекер
23
Бекер
6
Торро
19
Розье
11
Барха
11
Барха
19
Розье
7
Монкайола
29
Осамбела
29
Осамбела
7
Монкайола
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Айтор
ВР
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Бетис - Осасуна
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
7
Офсайды
2
2
Количество передач
517
493
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Осасуны», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»