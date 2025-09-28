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  • «Бетис» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Бетис» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 20:50
Бетис
28.09.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
19' Э. Абде 38' К. Эрнандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Виктор Муньос
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
7
Икер Бенито
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
13
Родригес
4
Натан
16
Гомес
2
Бельерин
21
Рока
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
4-1-1-2-2
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
23
Бретонес
16
Гомес
9
Гарсия
17
Будимир
2
Бельерин
12
Ортис
12
Ортис
2
Бельерин
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
10
Эз Абде
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Эз Абде
8
Форнальс
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Форнальс
16
Гомес
8
Муньос
8
Муньос
16
Гомес
5
Эррандо
23
Муньос
23
Муньос
5
Эррандо
6
Торро
23
Бекер
23
Бекер
6
Торро
19
Розье
11
Барха
11
Барха
19
Розье
7
Монкайола
29
Осамбела
29
Осамбела
7
Монкайола
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Айтор
ВР
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Бетис - Осасуна
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
7
Офсайды
2
2
Количество передач
517
493
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Осасуны», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Осасуна»

«Бетис» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Бетис
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