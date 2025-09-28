Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лилль» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Лилль» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 17:05
Лилль
28.09.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Лион
13' Т. Мортон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
3
Натан Нгой
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
9
Оливье Жиру
(К) ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лилль
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Лион
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Павел Шулц
АП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
3-1-2-1-3
16
Бодар
24
Вердонк
2
Манди
22
Сантуш
17
Мукау
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
9
Жиру
20
Коррея
3
Нгой
2-5-3
1
Грейф
19
Ниахате
3
Тальяфико
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
9
Карабец
18
Мера
6
Тессманн
39
Фофана
22
Мата
23
Мортон
17
Мукау
6
Бенталеб
6
Бенталеб
17
Мукау
22
Сантуш
8
Мбаппе
8
Мбаппе
22
Сантуш
20
Коррея
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Коррея
32
Буадди
29
Игамане
29
Игамане
32
Буадди
39
Фофана
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
39
Фофана
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
9
Карабец
9
Морейра
9
Морейра
9
Карабец
Остались в запасе
Лилль
Лион
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Лион
4
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
20
24
Офсайды
1
1
Количество передач
426
369
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Лиона», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Лион»

«Лилль» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Лилль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
2
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+