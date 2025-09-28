28.09.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-1-2-1-3
16
Бодар
24
Вердонк
2
Манди
22
Сантуш
17
Мукау
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
9
Жиру
20
Коррея
3
Нгой
2-5-3
1
Грейф
19
Ниахате
3
Тальяфико
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
9
Карабец
18
Мера
6
Тессманн
39
Фофана
22
Мата
23
Мортон
17
Мукау
6
Бенталеб
6
Бенталеб
17
Мукау
22
Сантуш
8
Мбаппе
8
Мбаппе
22
Сантуш
20
Коррея
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Коррея
32
Буадди
29
Игамане
29
Игамане
32
Буадди
39
Фофана
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
39
Фофана
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
9
Карабец
9
Морейра
9
Морейра
9
Карабец
Остались в запасе
Лилль
Лион
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Лион
4
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
20
24
Офсайды
1
1
Количество передач
426
369
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Лиона», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Лион»
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Источник: «Бомбардир»