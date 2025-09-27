27.09.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
34
Vincenzo Sarno
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Интер
4-3-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
5
Луперто
33
Оберт
26
Мина
8
Адопо
14
Дейола
14
Фолоруншо
2
Палестра
94
Эспозито
11
Белотти
4-3-1-2
1
Мартинес
25
Аканджи
6
де Врей
95
Бастони
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
11
Энрике
10
Мартинес
9
Тюрам
11
Белотти
18
Прати
18
Прати
11
Белотти
14
Дейола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
14
Дейола
2
Зе Педру
4
Феличи
4
Феличи
2
Зе Педру
33
Оберт
3
Идрисси
3
Идрисси
33
Оберт
14
Фолоруншо
29
Боррелли
29
Боррелли
14
Фолоруншо
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
11
Энрике
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
11
Энрике
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
Остались в запасе
Кальяри
Интер
34
Vincenzo Sarno
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
34
Vincenzo Sarno
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кальяри - Интер
2
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
14
Офсайды
1
2
Количество передач
374
537
Сейвы
3
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.18
2.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Интера», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»