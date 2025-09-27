27.09.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
3-3-1-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
21
Ханше-Ольсен
5
Ляйтш
30
Видмер
6
Сано
2
Мвене
10
Амири
2
Джэ Сон
8
Небель
9
Зиб
3-2-1-3-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
24
Свенссон
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
21
Ханше-Ольсен
1
Рис
1
Рис
21
Ханше-Ольсен
5
Ляйтш
16
Белл
16
Белл
5
Ляйтш
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
2
Джэ Сон
70
Норден
70
Норден
2
Джэ Сон
9
Зиб
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Зиб
27
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
27
Коуто
14
Адейеми
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
14
Адейеми
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
18
Николас Ферачниг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
18
Николас Ферачниг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
2
1
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
14
Офсайды
5
2
Количество передач
369
389
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Боруссии» Дортмунд, 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд
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Источник: «Бомбардир»