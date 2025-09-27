Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 15:20
Майнц
27.09.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
27' Д. Свенссон 40' К. Адейеми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Николас Ферачниг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-3-1-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
21
Ханше-Ольсен
5
Ляйтш
30
Видмер
6
Сано
2
Мвене
10
Амири
2
Джэ Сон
8
Небель
9
Зиб
3-2-1-3-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
27
Коуто
24
Свенссон
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
21
Ханше-Ольсен
1
Рис
1
Рис
21
Ханше-Ольсен
5
Ляйтш
16
Белл
16
Белл
5
Ляйтш
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
2
Джэ Сон
70
Норден
70
Норден
2
Джэ Сон
9
Зиб
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Зиб
27
Коуто
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
27
Коуто
14
Адейеми
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
14
Адейеми
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Байер
21
Силва
21
Силва
14
Байер
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
18
Николас Ферачниг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
18
Николас Ферачниг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
2
1
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
14
Офсайды
5
2
Количество передач
369
389
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Боруссии» Дортмунд, 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд

«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Майнц
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
2
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+