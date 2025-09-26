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  • «Страсбур» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

«Страсбур» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

26 сентября 2025, 20:35
Страсбур
26.09.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
49' А. Уаттара
78' П. Обамеянг 90+1' М. Мурильо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Валентин Барко
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
19
Кендри Паес
АП
22
Эмануэль Эмега
(К) ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
4
Билял Надир
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-2-1-2-1
39
Пендерс
33
Чилвел
19
Сарр
6
Дукуре
4
Барко
24
Хегсберг
80
Лемарешаль
22
Морейра
19
Паес
22
Эмега
4-3-1-2
28
Рульи
26
Балерди
21
Агер
2
Медина
62
Мурильо
7
Гомес
33
О'Райли
23
Хейбьерг
14
Пайшао
9
Гуири
22
Веа
20
Дуэ
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
20
Дуэ
4
Барко
29
Эль-Мурабе
29
Эль-Мурабе
4
Барко
19
Паес
42
Уаттара
42
Уаттара
19
Паес
80
Лемарешаль
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
80
Лемарешаль
22
Эмега
9
Паничелли
9
Паничелли
22
Эмега
22
Веа
33
Эмерсон
33
Эмерсон
22
Веа
33
О'Райли
28
Павар
28
Павар
33
О'Райли
14
Пайшао
11
Гринвуд
11
Гринвуд
14
Пайшао
2
Медина
47
Ваз
47
Ваз
2
Медина
9
Гуири
7
Обамеянг
7
Обамеянг
9
Гуири
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Страсбур - Марсель
2
4
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
15
Офсайды
2
1
Количество передач
392
591
Сейвы
7
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Марселя», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Марсель»

«Страсбур» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Страсбур
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