26.09.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
3-2-1-2-1
39
Пендерс
33
Чилвел
19
Сарр
6
Дукуре
4
Барко
24
Хегсберг
80
Лемарешаль
22
Морейра
19
Паес
22
Эмега
4-3-1-2
28
Рульи
26
Балерди
21
Агер
2
Медина
62
Мурильо
7
Гомес
33
О'Райли
23
Хейбьерг
14
Пайшао
9
Гуири
22
Веа
20
Дуэ
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
20
Дуэ
4
Барко
29
Эль-Мурабе
29
Эль-Мурабе
4
Барко
19
Паес
42
Уаттара
42
Уаттара
19
Паес
80
Лемарешаль
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
80
Лемарешаль
22
Эмега
9
Паничелли
9
Паничелли
22
Эмега
22
Веа
33
Эмерсон
33
Эмерсон
22
Веа
33
О'Райли
28
Павар
28
Павар
33
О'Райли
14
Пайшао
11
Гринвуд
11
Гринвуд
14
Пайшао
2
Медина
47
Ваз
47
Ваз
2
Медина
9
Гуири
7
Обамеянг
7
Обамеянг
9
Гуири
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Страсбур - Марсель
2
4
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
15
Офсайды
2
1
Количество передач
392
591
Сейвы
7
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Марселя», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Марсель»
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Источник: «Бомбардир»