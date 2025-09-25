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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

«Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

25 сентября 2025, 19:50
Аль-Хиляль
25.09.2025, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Охдуд
45' М. Леонардо 45+4' Т. Эрнандес 79' М. Леонардо
14' Х. Нарей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
37
Кайо Сезар
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Охдуд
94
Самуэл
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
21
Mohammed Abo Abd
ЦЗ
6
Петрос
(К) ОП
13
Кристиан Бассогог
ПП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
3-3-1-2-1
37
Буну
19
Эрнандес
87
Тамбакти
3
Кулибали
6
Аль-Давсари
8
Невеш
88
Аль-Ями
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
37
Сезар
38
Леонардо
3-3-1-1-1
94
Самуэл
98
Аль-Кайди
18
Гюль
21
22
Гюнтер
6
Петрос
2
13
Бассогог
7
Нарей
9
Крамер
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
3
Кулибали
4
Акчичек
4
Акчичек
3
Кулибали
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
37
Сезар
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
37
Сезар
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
15
Асири
87
87
15
Асири
7
Нарей
10
10
7
Нарей
13
Бассогог
12
12
13
Бассогог
20
20
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Охдуд
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
19
Saud Salem
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Охдуд
1
4
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
522
220
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Охдуда», 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Хиляль
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