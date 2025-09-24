24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Брага
Брага
3-3-1-2-1
21
Хорничек
14
Лагербилке
4
Ниакате
26
Арри-Мби
15
Лелу
20
Москардо
2
Гомес
8
Моутинью
21
Орта
17
Саласар
19
Эль Уаззани
3-4-2-1
1
Велленройтер
15
Ахмедходжич
31
5
Смал
23
Тимбер
27
Диарра
2
Ньивкоп
28
Таргаллин
11
Борхес
14
Стейн
20
Тенгстедт
8
Моутинью
29
Горби
29
Горби
8
Моутинью
4
Ниакате
6
Карвальо
6
Карвальо
4
Ниакате
21
Орта
50
50
21
Орта
17
Саласар
10
Виктор
10
Виктор
17
Саласар
19
Эль Уаззани
9
Наварро
9
Наварро
19
Эль Уаззани
2
Ньивкоп
3
Лотомба
3
Лотомба
2
Ньивкоп
31
4
Ватанабе
4
Ватанабе
31
23
Тимбер
10
Валенте
10
Валенте
23
Тимбер
27
Диарра
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
27
Диарра
20
Тенгстедт
9
Ларин
9
Ларин
20
Тенгстедт
Остались в запасе
Брага
Фейеноорд
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Jaden Slory
ЦП
7
Аймен Слити
ЛВ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Jaden Slory
ЦП
7
Аймен Слити
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Брага - Фейеноорд
1
2
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
15
Офсайды
0
4
Количество передач
382
463
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
6
4
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Фейеноорда», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Фейеноорд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»