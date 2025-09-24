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  • «Брага» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Брага» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 20:50
Брага
24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
79' Ф. Наварро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Гауссу Диарра
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Сем Стейн
(К) АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Брага
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
6
Витор Карвальо
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Фейеноорд
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
7
Аймен Слити
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Jaden Slory
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
3-3-1-2-1
21
Хорничек
14
Лагербилке
4
Ниакате
26
Арри-Мби
15
Лелу
20
Москардо
2
Гомес
8
Моутинью
21
Орта
17
Саласар
19
Эль Уаззани
3-4-2-1
1
Велленройтер
15
Ахмедходжич
31
5
Смал
23
Тимбер
27
Диарра
2
Ньивкоп
28
Таргаллин
11
Борхес
14
Стейн
20
Тенгстедт
8
Моутинью
29
Горби
29
Горби
8
Моутинью
4
Ниакате
6
Карвальо
6
Карвальо
4
Ниакате
21
Орта
50
50
21
Орта
17
Саласар
10
Виктор
10
Виктор
17
Саласар
19
Эль Уаззани
9
Наварро
9
Наварро
19
Эль Уаззани
2
Ньивкоп
3
Лотомба
3
Лотомба
2
Ньивкоп
31
4
Ватанабе
4
Ватанабе
31
23
Тимбер
10
Валенте
10
Валенте
23
Тимбер
27
Диарра
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
27
Диарра
20
Тенгстедт
9
Ларин
9
Ларин
20
Тенгстедт
Остались в запасе
Брага
Фейеноорд
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Jaden Slory
ЦП
7
Аймен Слити
ЛВ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Jaden Slory
ЦП
7
Аймен Слити
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Брага - Фейеноорд
1
2
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
15
Офсайды
0
4
Количество передач
382
463
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
6
4
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Фейеноорда», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Фейеноорд»

«Брага» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фейеноорд Брага
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