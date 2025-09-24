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  • «Црвена Звезда» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Црвена Звезда» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 20:50
Црвена Звезда
24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
65' М. Арнаутович
55' К. Ихеначо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
4
Мирко Иванич
(К) АП
21
Тими Элшник
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Василие Костов
ЦП
40
Luka Zarić
ЦФ
Селтик
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
4-1-2-3
1
Матеус
71
Тикнизян
30
Тебо
13
Велькович
7
Соль
20
Хандель
28
Радоньич
4
Иванич
19
Дуарте
7
Арнаутович
21
Элшник
4-2-2-2
1
Шмейхель
51
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
63
Тирни
42
МакГрегор
5
Хатате
13
Ян
8
Нигрен
38
Маэда
17
Тунекти
28
Радоньич
7
Милсон
7
Милсон
28
Радоньич
7
Арнаутович
10
Катай
10
Катай
7
Арнаутович
4
Иванич
99
Олаинка
99
Олаинка
4
Иванич
63
Тирни
4
Сараччи
4
Сараччи
63
Тирни
5
Хатате
7
Энгелс
7
Энгелс
5
Хатате
17
Тунекти
7
Баликвиша
7
Баликвиша
17
Тунекти
13
Ян
49
Форрест
49
Форрест
13
Ян
38
Маэда
17
Ихеначо
17
Ихеначо
38
Маэда
Остались в запасе
Црвена Звезда
Селтик
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Василие Костов
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Василие Костов
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Црвена Звезда - Селтик
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
10
Офсайды
3
2
Количество передач
419
500
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Селтика», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Селтик»

«Црвена Звезда» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Селтик Црвена Звезда
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