24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
4-1-2-3
1
Матеус
71
Тикнизян
30
Тебо
13
Велькович
7
Соль
20
Хандель
28
Радоньич
4
Иванич
19
Дуарте
7
Арнаутович
21
Элшник
4-2-2-2
1
Шмейхель
51
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
63
Тирни
42
МакГрегор
5
Хатате
13
Ян
8
Нигрен
38
Маэда
17
Тунекти
28
Радоньич
7
Милсон
7
Милсон
28
Радоньич
7
Арнаутович
10
Катай
10
Катай
7
Арнаутович
4
Иванич
99
Олаинка
99
Олаинка
4
Иванич
63
Тирни
4
Сараччи
4
Сараччи
63
Тирни
5
Хатате
7
Энгелс
7
Энгелс
5
Хатате
17
Тунекти
7
Баликвиша
7
Баликвиша
17
Тунекти
13
Ян
49
Форрест
49
Форрест
13
Ян
38
Маэда
17
Ихеначо
17
Ихеначо
38
Маэда
Остались в запасе
Црвена Звезда
Селтик
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Василие Костов
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
18
Омри Глазер
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Василие Костов
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Црвена Звезда - Селтик
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
10
Офсайды
3
2
Количество передач
419
500
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Селтика», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Селтик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»