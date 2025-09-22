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  • «Наполи» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

«Наполи» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

22 сентября 2025, 20:35
Наполи
22.09.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Пиза
39' Б. Гилмор 73' Л. Спинаццола 82' Л. Лукка
60' М. Нзола (П) 90' Л. Перейра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
8
Мариуш Марин
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Мехди Лери
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
37
Спинаццола
17
Беукема
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
11
Гилмор
8
Мактоминей
11
Эльмас
11
Де Брюйне
21
Политано
19
Хойлунд
4-2-2-2
1
Шемпер
4
Караччоло
47
Лусуарди
21
Бонфанти
5
Канестрелли
8
Марин
20
Эбишер
7
Лери
7
Акинсанмиро
32
Морео
18
Нзола
4
Буонджорно
15
Жуан
15
Жуан
4
Буонджорно
11
Гилмор
68
Лоботка
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Эльмас
99
Ангисса
99
Ангисса
11
Эльмас
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
21
Бонфанти
3
Ангори
3
Ангори
21
Бонфанти
8
Марин
99
Перейра
99
Перейра
8
Марин
7
Лери
7
Куадрадо
7
Куадрадо
7
Лери
18
Нзола
10
Трамони
10
Трамони
18
Нзола
32
Морео
19
Мейстер
19
Мейстер
32
Морео
Остались в запасе
Наполи
Пиза
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Наполи - Пиза
1
3
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
18
Офсайды
1
0
Количество передач
594
331
Сейвы
4
3
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.08
2.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Пизы», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Пиза»

«Наполи» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Наполи
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