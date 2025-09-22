22.09.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-2-3-1
1
Мерет
37
Спинаццола
17
Беукема
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
11
Гилмор
8
Мактоминей
11
Эльмас
11
Де Брюйне
21
Политано
19
Хойлунд
4-2-2-2
1
Шемпер
4
Караччоло
47
Лусуарди
21
Бонфанти
5
Канестрелли
8
Марин
20
Эбишер
7
Лери
7
Акинсанмиро
32
Морео
18
Нзола
4
Буонджорно
15
Жуан
15
Жуан
4
Буонджорно
11
Гилмор
68
Лоботка
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Эльмас
99
Ангисса
99
Ангисса
11
Эльмас
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
21
Бонфанти
3
Ангори
3
Ангори
21
Бонфанти
8
Марин
99
Перейра
99
Перейра
8
Марин
7
Лери
7
Куадрадо
7
Куадрадо
7
Лери
18
Нзола
10
Трамони
10
Трамони
18
Нзола
32
Морео
19
Мейстер
19
Мейстер
32
Морео
Остались в запасе
Наполи
Пиза
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Наполи - Пиза
1
3
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
18
Офсайды
1
0
Количество передач
594
331
Сейвы
4
3
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.08
2.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Пизы», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»