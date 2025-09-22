22.09.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
2-1-2-3-2
1
Чакир
42
Бартакжи
90
Синго
34
Торрейра
20
Гюндоган
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
9
Икарди
7
Салаи
3-3-2-2
1
Эртас
4
Демирбаг
5
Язгили
12
Гильерме
8
Евтович
17
Андзуана
77
Ибрагимоглу
18
Ндао
10
Барди
11
Мюлека
14
Найир
4
Якобс
6
Санчес
6
Санчес
4
Якобс
53
Йилмаз
23
Айхан
23
Айхан
53
Йилмаз
34
Торрейра
99
Лемина
99
Лемина
34
Торрейра
11
Акгюн
8
Сара
8
Сара
11
Акгюн
20
Гюндоган
10
Кутлу
10
Кутлу
20
Гюндоган
77
Ибрагимоглу
21
21
77
Ибрагимоглу
8
Евтович
70
Бьерло
70
Бьерло
8
Евтович
10
Барди
11
Стефанеску
11
Стефанеску
10
Барди
18
Ндао
7
Таски
7
Таски
18
Ндао
11
Мюлека
8
8
11
Мюлека
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Melih Bostan
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Melih Bostan
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
19
7
Офсайды
0
3
Количество передач
435
379
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Коньяспора», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Коньяспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»