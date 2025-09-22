Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

«Галатасарай» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

22 сентября 2025, 18:50
Галатасарай
22.09.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Коньяспор
23' Ю. Акгюн 45+1' М. Икарди 64' Л. Торрейра
79' У. Найир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
(К) ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
10
Энис Барди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Коньяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
21
Jin-ho Jo
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
8
Pedrinho
ЦФ
17
Melih Bostan
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Чакир
42
Бартакжи
90
Синго
34
Торрейра
20
Гюндоган
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Сане
9
Икарди
7
Салаи
3-3-2-2
1
Эртас
4
Демирбаг
5
Язгили
12
Гильерме
8
Евтович
17
Андзуана
77
Ибрагимоглу
18
Ндао
10
Барди
11
Мюлека
14
Найир
4
Якобс
6
Санчес
6
Санчес
4
Якобс
53
Йилмаз
23
Айхан
23
Айхан
53
Йилмаз
34
Торрейра
99
Лемина
99
Лемина
34
Торрейра
11
Акгюн
8
Сара
8
Сара
11
Акгюн
20
Гюндоган
10
Кутлу
10
Кутлу
20
Гюндоган
77
Ибрагимоглу
21
21
77
Ибрагимоглу
8
Евтович
70
Бьерло
70
Бьерло
8
Евтович
10
Барди
11
Стефанеску
11
Стефанеску
10
Барди
18
Ндао
7
Таски
7
Таски
18
Ндао
11
Мюлека
8
8
11
Мюлека
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Melih Bostan
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Melih Bostan
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
19
7
Офсайды
0
3
Количество передач
435
379
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Коньяспора», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Коньяспор»

«Галатасарай» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Коньяспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
1
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
4
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+