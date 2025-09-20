20.09.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
4-2-2-2
90
Сава
33
Земура
28
Соле
31
Кристенсен
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
32
Эккеленкамп
6
Саррага
17
9
Дэвис
4-3-2-1
1
Террачиано
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
2
Эступиньян
24
Фофана
14
Модрич
12
Рабьо
11
Пулишич
56
Салемакерс
29
Хименес
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
29
Атта
38
Миллер
38
Миллер
29
Атта
9
Дэвис
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
9
Дэвис
32
Эккеленкамп
70
Модешту
70
Модешту
32
Эккеленкамп
17
16
Букса
16
Букса
17
31
Павлович
5
Де Винтер
5
Де Винтер
31
Павлович
14
Модрич
13
Атекаме
13
Атекаме
14
Модрич
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
29
Хименес
28
Нкунку
28
Нкунку
29
Хименес
Остались в запасе
Удинезе
Милан
14
Алессандро Нунцианте
ВР
41
Gioele Venuti
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
37
Маттео Питтарелла
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
25
Cheveyo Mul
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
41
Gioele Venuti
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
25
Cheveyo Mul
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Милан
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
9
7
Офсайды
3
2
Количество передач
393
607
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
90
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.34
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Милана», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»