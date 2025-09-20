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Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Милана», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Милан»