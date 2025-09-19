19.09.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Ахли
Аль-Ахли
4-1-2-2-1
16
Менди
2
Хавсави
28
Демирал
3
Ибаньес
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
20
Мийо
19
Кессье
26
Марез
20
Гонсалвеш
17
Тони
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Аль-Давсари
3
Кулибали
87
Тамбакти
88
Аль-Ями
8
Невеш
19
Эрнандес
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
29
Нуньес
2
Хавсави
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
2
Хавсави
30
Аль-Джоани
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
19
Эрнандес
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
19
Эрнандес
29
Нуньес
4
Акчичек
4
Акчичек
29
Нуньес
10
Малком
78
Ладжами
78
Ладжами
10
Малком
88
Аль-Ями
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
88
Аль-Ями
8
Невеш
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
8
Невеш
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Хиляль
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
95
A. Fallatah
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
95
A. Fallatah
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Хиляль
1
1
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
16
11
Офсайды
4
0
Количество передач
427
296
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Хиляля», 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»