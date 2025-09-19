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  • «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

«Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

19 сентября 2025, 19:50
Аль-Ахли
19.09.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
78' А. Тони 87' А. Тони 90+1' М. Демирал
12' Т. Эрнандес 24' Малком 41' Малком
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
(К) ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
2
Хавсави
28
Демирал
3
Ибаньес
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
20
Мийо
19
Кессье
26
Марез
20
Гонсалвеш
17
Тони
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Аль-Давсари
3
Кулибали
87
Тамбакти
88
Аль-Ями
8
Невеш
19
Эрнандес
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
29
Нуньес
2
Хавсави
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
2
Хавсави
30
Аль-Джоани
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
19
Эрнандес
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
19
Эрнандес
29
Нуньес
4
Акчичек
4
Акчичек
29
Нуньес
10
Малком
78
Ладжами
78
Ладжами
10
Малком
88
Аль-Ями
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
88
Аль-Ями
8
Невеш
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
8
Невеш
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Хиляль
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
95
A. Fallatah
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
95
A. Fallatah
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Хиляль
1
1
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
16
11
Офсайды
4
0
Количество передач
427
296
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Хиляля», 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Ахли
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