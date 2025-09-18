18.09.2025, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
45
Хусанов
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
14
Рейндерс
47
Фоден
20
Силва
33
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
17
Беукема
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
8
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
11
Де Брюйне
19
Хойлунд
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
14
Рейндерс
82
Льюис
82
Льюис
14
Рейндерс
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
9
Холанд
14
Бобб
14
Бобб
9
Холанд
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
11
Де Брюйне
37
Оливера
37
Оливера
11
Де Брюйне
21
Политано
15
Жуан
15
Жуан
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
99
Ангисса
11
Эльмас
11
Эльмас
99
Ангисса
19
Хойлунд
7
Нерес
7
Нерес
19
Хойлунд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Наполи
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Сити - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
23
1
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
3
4
Офсайды
1
1
Количество передач
805
281
Сейвы
1
6
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.17
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Наполи», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»