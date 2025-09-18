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  • «Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

18 сентября 2025, 20:50
Манчестер Сити
18.09.2025, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
56' Э. Холанд 65' Ж. Доку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Савиньо
ПВ
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
45
Хусанов
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
14
Рейндерс
47
Фоден
20
Силва
33
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
17
Беукема
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
8
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
11
Де Брюйне
19
Хойлунд
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
14
Рейндерс
82
Льюис
82
Льюис
14
Рейндерс
16
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Родри
9
Холанд
14
Бобб
14
Бобб
9
Холанд
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
11
Де Брюйне
37
Оливера
37
Оливера
11
Де Брюйне
21
Политано
15
Жуан
15
Жуан
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
99
Ангисса
11
Эльмас
11
Эльмас
99
Ангисса
19
Хойлунд
7
Нерес
7
Нерес
19
Хойлунд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Наполи
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Сити - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
23
1
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
3
4
Офсайды
1
1
Количество передач
805
281
Сейвы
1
6
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.17
xGP (предотвращенные голы)
1.08
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Наполи», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Наполи»

«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Наполи Манчестер Сити
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