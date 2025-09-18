18.09.2025, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген
4-1-1-2-2
24
Котарски
15
Лопес
55
Перейра
4
Хацидиакос
13
Уэскас
27
Делэни
21
Лерагер
10
Эльюнусси
99
Ахури
14
Мукоко
17
Ларссон
4-1-1-3-1
1
Флеккен
12
Тапсоба
5
Баде
4
Куанса
22
Гримальдо
6
Фернандес
8
Андрих
17
Васкес
10
Тилльман
29
Бен-Сегир
14
Шик
17
Ларссон
2
Заге
2
Заге
17
Ларссон
27
Делэни
21
Мадсен
21
Мадсен
27
Делэни
99
Ахури
16
Роберт
16
Роберт
99
Ахури
14
Мукоко
7
Классон
7
Классон
14
Мукоко
6
Фернандес
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Фернандес
5
Баде
30
Эчеверри
30
Эчеверри
5
Баде
10
Тилльман
30
Маза
30
Маза
10
Тилльман
8
Андрих
35
Кофане
35
Кофане
8
Андрих
29
Бен-Сегир
17
Поку
17
Поку
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Копенгаген
Байер
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Якоб Неструп
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Копенгаген - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
13
Количество передач
364
647
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.21
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Байера», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Байер»
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Источник: «Бомбардир»