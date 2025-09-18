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  • «Копенгаген» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

«Копенгаген» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

18 сентября 2025, 18:35
Копенгаген
18.09.2025, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 2
Завершен
Байер
9' Д. Ларссон 86' Роберт 90+1' П. Хацидиакос
82' А. Гримальдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
24
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
13
Родриго Уэскас
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Томас Делэни
(К) ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Малик Тилльман
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Копенгаген
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
16
Роберт
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
30
Ибрагим Маза
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Котарски
15
Лопес
55
Перейра
4
Хацидиакос
13
Уэскас
27
Делэни
21
Лерагер
10
Эльюнусси
99
Ахури
14
Мукоко
17
Ларссон
4-1-1-3-1
1
Флеккен
12
Тапсоба
5
Баде
4
Куанса
22
Гримальдо
6
Фернандес
8
Андрих
17
Васкес
10
Тилльман
29
Бен-Сегир
14
Шик
17
Ларссон
2
Заге
2
Заге
17
Ларссон
27
Делэни
21
Мадсен
21
Мадсен
27
Делэни
99
Ахури
16
Роберт
16
Роберт
99
Ахури
14
Мукоко
7
Классон
7
Классон
14
Мукоко
6
Фернандес
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Фернандес
5
Баде
30
Эчеверри
30
Эчеверри
5
Баде
10
Тилльман
30
Маза
30
Маза
10
Тилльман
8
Андрих
35
Кофане
35
Кофане
8
Андрих
29
Бен-Сегир
17
Поку
17
Поку
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Копенгаген
Байер
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Якоб Неструп
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Копенгаген - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
13
Количество передач
364
647
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.21
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Байера», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Байер»

«Копенгаген» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Байер Копенгаген
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