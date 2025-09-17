17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-2-3-1
1
Ярош
15
Бас
5
Вейндал
6
Итакура
6
Гаеи
24
Тэйлор
44
Регер
20
Эдвардсен
18
Классен
22
Годтс
9
Вегхорст
4-4-2
1
Зоммер
95
Бастони
6
де Врей
25
Аканджи
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
23
Барелла
22
Мхитарян
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
6
Итакура
37
Шутало
37
Шутало
6
Итакура
24
Тэйлор
53
Макконнелл
53
Макконнелл
24
Тэйлор
44
Регер
10
Глух
10
Глух
44
Регер
9
Вегхорст
9
Дольберг
9
Дольберг
9
Вегхорст
22
Годтс
18
Моро
18
Моро
22
Годтс
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
Остались в запасе
Аякс
Интер
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Аякс - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
17
Офсайды
2
1
Количество передач
518
405
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.24
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Интера», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Интер»
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Источник: «Бомбардир»