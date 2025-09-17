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  • «Аякс» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«Аякс» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября 2025, 20:50
Аякс
17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 2
Завершен
Интер
42' М. Тюрам 47' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Витезслав Ярош
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
(К) АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
(К) ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
10
Оскар Глух
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
4-2-3-1
1
Ярош
15
Бас
5
Вейндал
6
Итакура
6
Гаеи
24
Тэйлор
44
Регер
20
Эдвардсен
18
Классен
22
Годтс
9
Вегхорст
4-4-2
1
Зоммер
95
Бастони
6
де Врей
25
Аканджи
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
23
Барелла
22
Мхитарян
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
6
Итакура
37
Шутало
37
Шутало
6
Итакура
24
Тэйлор
53
Макконнелл
53
Макконнелл
24
Тэйлор
44
Регер
10
Глух
10
Глух
44
Регер
9
Вегхорст
9
Дольберг
9
Дольберг
9
Вегхорст
22
Годтс
18
Моро
18
Моро
22
Годтс
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
Остались в запасе
Аякс
Интер
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
24
Йорти Мокио
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Аякс - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
17
Офсайды
2
1
Количество передач
518
405
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.24
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Интера», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Интер»

«Аякс» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Аякс
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