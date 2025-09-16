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  • «Реал» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

«Реал» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

16 сентября 2025, 20:50
Реал
16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
29' К. Мбаппе (П) 81' К. Мбаппе (П)
22' Т. Веа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
3
Милитао
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
8
Вальверде
30
Мастантуоно
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
4-3-1-2
28
Рульи
28
Павар
2
Медина
26
Балерди
33
Эмерсон
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
33
О'Райли
11
Гринвуд
7
Обамеянг
22
Веа
15
Гюлер
2
Асенсио
2
Асенсио
15
Гюлер
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
30
Мастантуоно
21
Диас
21
Диас
30
Мастантуоно
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
28
Павар
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
28
Павар
22
Веа
62
Мурильо
62
Мурильо
22
Веа
19
Кондогбиа
48
Вермерен
48
Вермерен
19
Кондогбиа
33
О'Райли
14
Пайшао
14
Пайшао
33
О'Райли
33
Эмерсон
9
Гуири
9
Гуири
33
Эмерсон
Остались в запасе
Реал
Марсель
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
7
Анхель Гомес
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
7
Анхель Гомес
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Реал - Марсель
3
1
2
Всего ударов по воротам
28
15
Удары в створ
15
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
3
Количество передач
402
524
Сейвы
4
13
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
3.65
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Марселя», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Марсель»

«Реал» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Марсель Реал
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