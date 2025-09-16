16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-1-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
3
Милитао
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
8
Вальверде
30
Мастантуоно
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
4-3-1-2
28
Рульи
28
Павар
2
Медина
26
Балерди
33
Эмерсон
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
33
О'Райли
11
Гринвуд
7
Обамеянг
22
Веа
15
Гюлер
2
Асенсио
2
Асенсио
15
Гюлер
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
30
Мастантуоно
21
Диас
21
Диас
30
Мастантуоно
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
28
Павар
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
28
Павар
22
Веа
62
Мурильо
62
Мурильо
22
Веа
19
Кондогбиа
48
Вермерен
48
Вермерен
19
Кондогбиа
33
О'Райли
14
Пайшао
14
Пайшао
33
О'Райли
33
Эмерсон
9
Гуири
9
Гуири
33
Эмерсон
Остались в запасе
Реал
Марсель
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
7
Анхель Гомес
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
7
Анхель Гомес
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Реал - Марсель
3
1
2
Всего ударов по воротам
28
15
Удары в створ
15
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
3
Количество передач
402
524
Сейвы
4
13
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
3.65
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Марселя», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе«Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»