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  • «Атлетик» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

«Атлетик» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

16 сентября 2025, 18:35
Атлетик
16.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
72' Г. Мартинелли 87' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
(К) ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
4-1-2-2-1
1
Симон
18
Бойро
4
Паредес
3
Вивиан
2
Горосабель
6
Весга
18
Хаурегисар
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Москера
12
Тимбер
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
36
Субименди
23
Мерино
20
Мадуэке
10
Эзе
14
Дьекереш
18
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Бойро
6
Весга
20
Рего
20
Рего
6
Весга
23
Наварро
46
Гомес
46
Гомес
23
Наварро
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
11
Гурусета
8
Сансет
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
20
Мадуэке
23
Нергор
23
Нергор
20
Мадуэке
10
Эзе
7
Мартинелли
7
Мартинелли
10
Эзе
14
Дьекереш
19
Троссард
19
Троссард
14
Дьекереш
Остались в запасе
Атлетик
Арсенал
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Мароан Саннади
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Атлетик - Арсенал
1
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
18
15
Офсайды
0
2
Количество передач
303
490
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.35
1.28
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Арсенала», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Арсенал»

«Атлетик» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Атлетик
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