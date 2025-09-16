16.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-1-2-2-1
1
Симон
18
Бойро
4
Паредес
3
Вивиан
2
Горосабель
6
Весга
18
Хаурегисар
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Москера
12
Тимбер
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
36
Субименди
23
Мерино
20
Мадуэке
10
Эзе
14
Дьекереш
18
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Бойро
6
Весга
20
Рего
20
Рего
6
Весга
23
Наварро
46
Гомес
46
Гомес
23
Наварро
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
11
Гурусета
8
Сансет
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
20
Мадуэке
23
Нергор
23
Нергор
20
Мадуэке
10
Эзе
7
Мартинелли
7
Мартинелли
10
Эзе
14
Дьекереш
19
Троссард
19
Троссард
14
Дьекереш
Остались в запасе
Атлетик
Арсенал
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Мароан Саннади
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Атлетик - Арсенал
1
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
18
15
Офсайды
0
2
Количество передач
303
490
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.35
1.28
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Арсенала», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе«Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»