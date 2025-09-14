14.09.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бернли
Бернли
3-1-3-3
39
Дубравка
3
Хартман
18
Экдаль
2
Уокер
18
Угочукву
3
Эстеве
24
Каллен
29
Лорент
9
Фостер
17
Чауна
19
Энтони
3-2-3-2
1
Алиссон
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
7
Вирц
18
Гакпо
8
Собослаи
22
Экитике
9
Фостер
6
Уорролл
6
Уорролл
9
Фостер
24
Каллен
12
Флорентину
12
Флорентину
24
Каллен
17
Чауна
28
Меджбри
28
Меджбри
17
Чауна
19
Энтони
27
Броя
27
Броя
19
Энтони
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
10
Мак Аллистер
12
Брэдли
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
16
Конате
30
Фримпонг
30
Фримпонг
16
Конате
7
Вирц
73
Нгумоха
73
Нгумоха
7
Вирц
22
Экитике
14
Кьеза
14
Кьеза
22
Экитике
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
9
Зиан Флемминг
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
25
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
9
Зиан Флемминг
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
1
1
2
Всего ударов по воротам
3
27
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
19
81
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
13
Нарушения
9
9
Офсайды
3
1
Количество передач
168
697
Сейвы
3
0
Точность передач %
47
87
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
0
12
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
0.13
2.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Ливерпуля», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на сайте «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»