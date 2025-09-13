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  • «Ювентус» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Ювентус» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 17:50
Ювентус
13.09.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 3
Завершен
Интер
14' Л. Келли 38' К. Йылдыз 83' К. Тюрам 90+1' В. Аджич
30' Х. Чалханоглу 65' Х. Чалханоглу 76' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Василие Аджич
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
6
Келли
15
Калюлю
3
Бремер
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
28
Влахович
10
Йылдыз
4-4-2
1
Зоммер
95
Бастони
15
Ачерби
25
Аканджи
30
Аугусто
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тюрам
8
Коопмейнерс
32
Кабаль
32
Кабаль
8
Коопмейнерс
4
Гатти
17
Мариу
17
Мариу
4
Гатти
5
Локателли
17
Аджич
17
Аджич
5
Локателли
28
Влахович
17
Опенда
17
Опенда
28
Влахович
22
МакКенни
15
Дэвид
15
Дэвид
22
МакКенни
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
Остались в запасе
Ювентус
Интер
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Ювентус - Интер
2
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
14
10
Офсайды
1
1
Количество передач
357
503
Сейвы
1
0
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
10
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-2.77
-2.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Интера», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Интер»

«Ювентус» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Ювентус
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