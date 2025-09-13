13.09.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
Интер
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
6
Келли
15
Калюлю
3
Бремер
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
28
Влахович
10
Йылдыз
4-4-2
1
Зоммер
95
Бастони
15
Ачерби
25
Аканджи
30
Аугусто
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тюрам
8
Коопмейнерс
32
Кабаль
32
Кабаль
8
Коопмейнерс
4
Гатти
17
Мариу
17
Мариу
4
Гатти
5
Локателли
17
Аджич
17
Аджич
5
Локателли
28
Влахович
17
Опенда
17
Опенда
28
Влахович
22
МакКенни
15
Дэвид
15
Дэвид
22
МакКенни
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
Остались в запасе
Ювентус
Интер
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Ювентус - Интер
2
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
14
10
Офсайды
1
1
Количество передач
357
503
Сейвы
1
0
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
10
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-2.77
-2.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Интера», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»