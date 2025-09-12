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  • «Байер» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

«Байер» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

12 сентября 2025, 20:20
Байер
12.09.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
10' А. Гримальдо 45+4' П. Шик (П) 90+8' А. Гримальдо
52' Д. Узун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
4-2-3-1
1
Флеккен
22
Гримальдо
4
Куанса
12
Тапсоба
5
Баде
8
Андрих
25
Паласиос
23
Телла
10
Тилльман
17
Васкес
14
Шик
4-2-2-2
16
Цеттерер
5
Кристенсен
4
Кох
34
Коллинс
3
Теате
8
Шаиби
6
Хойлунд
20
Доан
23
Бахоя
42
Узун
9
Буркардт
10
Тилльман
6
Фернандес
6
Фернандес
10
Тилльман
14
Шик
16
Тапе
16
Тапе
14
Шик
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
23
Телла
35
Кофане
35
Кофане
23
Телла
5
Кристенсен
11
Браун
11
Браун
5
Кристенсен
9
Буркардт
81
Дауд
81
Дауд
9
Буркардт
23
Бахоя
7
Кнауфф
7
Кнауфф
23
Бахоя
6
Хойлунд
44
Батшуайи
44
Батшуайи
6
Хойлунд
42
Узун
11
Ваи
11
Ваи
42
Узун
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
28
Янис Бласвих
ВР
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
40
Кауа Сантос
ВР
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
3
2
4
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
9
Офсайды
3
0
Количество передач
314
480
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
9
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Айнтрахта», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Айнтрахт»

«Байер» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Байер
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