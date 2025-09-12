12.09.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
4-2-3-1
1
Флеккен
22
Гримальдо
4
Куанса
12
Тапсоба
5
Баде
8
Андрих
25
Паласиос
23
Телла
10
Тилльман
17
Васкес
14
Шик
4-2-2-2
16
Цеттерер
5
Кристенсен
4
Кох
34
Коллинс
3
Теате
8
Шаиби
6
Хойлунд
20
Доан
23
Бахоя
42
Узун
9
Буркардт
10
Тилльман
6
Фернандес
6
Фернандес
10
Тилльман
14
Шик
16
Тапе
16
Тапе
14
Шик
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
23
Телла
35
Кофане
35
Кофане
23
Телла
5
Кристенсен
11
Браун
11
Браун
5
Кристенсен
9
Буркардт
81
Дауд
81
Дауд
9
Буркардт
23
Бахоя
7
Кнауфф
7
Кнауфф
23
Бахоя
6
Хойлунд
44
Батшуайи
44
Батшуайи
6
Хойлунд
42
Узун
11
Ваи
11
Ваи
42
Узун
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
28
Янис Бласвих
ВР
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
40
Кауа Сантос
ВР
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
29
Элисс Бен-Сегир
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
23
Fousseny Doumbia
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
3
2
4
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
9
Офсайды
3
0
Количество передач
314
480
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
9
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Айнтрахта», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»