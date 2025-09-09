09.09.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Венгрия
Венгрия
3-2-2-1-1
14
Болла
4
Салаи
6
Орбан
11
Керкез
7
Него
17
Стайлс
1
Тот
10
Собослаи
19
Варга
3-1-1-3-2
1
Кошта
20
Канселу
3
Диаш
19
Мендеш
21
Невеш
23
Витинья
10
Силва
8
Фернандеш
17
Нету
7
Роналду
15
Невеш
11
Керкез
15
Дардаи
15
Дардаи
11
Керкез
17
Стайлс
8
Виталис
8
Виталис
17
Стайлс
18
Надь
16
16
18
Надь
14
Болла
7
Грубер
7
Грубер
14
Болла
23
Витинья
4
Силва
4
Силва
23
Витинья
17
Нету
6
Палинья
6
Палинья
17
Нету
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
15
Невеш
11
Феликс
11
Феликс
15
Невеш
8
Фернандеш
16
Тринкау
16
Тринкау
8
Фернандеш
Остались в запасе
Венгрия
Португалия
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
20
Бенке Дардаи
АП
5
Бенче Этвеш
АП
9
Barna Tóth
ЦФ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
5
Нуну Тавареш
ЛЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
20
Бенке Дардаи
АП
5
Бенче Этвеш
АП
9
Barna Tóth
ЦФ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
5
Нуну Тавареш
ЛЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Венгрия - Португалия
1
2
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
6
9
Офсайды
1
4
Количество передач
313
697
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.76
2.35
Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Португалии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Португалия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»