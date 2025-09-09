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  • Венгрия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025

Венгрия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025

9 сентября 2025, 20:35
Венгрия
09.09.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
2 : 3
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Португалия
21' Б. Варга 84' Б. Варга
36' Б. Силва 58' К. Роналду (П) 86' Ж. Канселу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
11
Милош Керкез
ЛЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
8
Милан Виталис
ЦП
20
Бенке Дардаи
АП
5
Бенче Этвеш
АП
16
Dániel Lukács
ЦФ
9
Barna Tóth
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
5
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
3-2-2-1-1
14
Болла
4
Салаи
6
Орбан
11
Керкез
7
Него
17
Стайлс
1
Тот
10
Собослаи
19
Варга
3-1-1-3-2
1
Кошта
20
Канселу
3
Диаш
19
Мендеш
21
Невеш
23
Витинья
10
Силва
8
Фернандеш
17
Нету
7
Роналду
15
Невеш
11
Керкез
15
Дардаи
15
Дардаи
11
Керкез
17
Стайлс
8
Виталис
8
Виталис
17
Стайлс
18
Надь
16
16
18
Надь
14
Болла
7
Грубер
7
Грубер
14
Болла
23
Витинья
4
Силва
4
Силва
23
Витинья
17
Нету
6
Палинья
6
Палинья
17
Нету
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
15
Невеш
11
Феликс
11
Феликс
15
Невеш
8
Фернандеш
16
Тринкау
16
Тринкау
8
Фернандеш
Остались в запасе
Венгрия
Португалия
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
20
Бенке Дардаи
АП
5
Бенче Этвеш
АП
9
Barna Tóth
ЦФ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
5
Нуну Тавареш
ЛЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
20
Бенке Дардаи
АП
5
Бенче Этвеш
АП
9
Barna Tóth
ЦФ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
5
Нуну Тавареш
ЛЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Венгрия - Португалия
1
2
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
6
9
Офсайды
1
4
Количество передач
313
697
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.76
2.35

Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Португалии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Португалия

Венгрия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Венгрия
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