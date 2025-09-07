07.09.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 6 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
3-3-3-1
1
Куртуа
2
Дебаст
3
Теате
21
Кастань
5
Де Куйпер
8
Тилеманс
23
Раскин
10
Троссард
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
11
Доку
3-3-2-2
12
Сейсен
6
Касым
4
Жаксыбаев
3
Алип
21
Астанов
11
Вороговский
20
Оразов
7
Мужиков
7
Кенжебек
10
Самородов
19
Омиртаев
23
Раскин
15
Менье
15
Менье
23
Раскин
7
Де Брюйне
18
Ванхутте
18
Ванхутте
7
Де Брюйне
5
Де Куйпер
20
Ванакен
20
Ванакен
5
Де Куйпер
10
Троссард
19
Фофана
19
Фофана
10
Троссард
11
Доку
22
Салемакерс
22
Салемакерс
11
Доку
20
Оразов
15
Касабулат
15
Касабулат
20
Оразов
7
Мужиков
23
Халматов
23
Халматов
7
Мужиков
10
Самородов
18
Караман
18
Караман
10
Самородов
19
Омиртаев
9
Чесноков
9
Чесноков
19
Омиртаев
7
Кенжебек
19
Сатпаев
19
Сатпаев
7
Кенжебек
Остались в запасе
Бельгия
Казахстан
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
11
Луа Опенда
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Даурен Жумат
ПВ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
11
Луа Опенда
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Бельгия - Казахстан
2
Всего ударов по воротам
35
5
Удары в створ
15
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
6
10
Офсайды
0
2
Количество передач
652
222
Сейвы
2
9
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
22
1
Удары из-за пределов штрафной
13
4
xG (ожидаемые голы)
3.35
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Казахстана, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Казахстан
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»