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  • Бельгия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Бельгия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

7 сентября 2025, 20:35
Бельгия
07.09.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 6 тур
6 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Казахстан
42' К. Де Брюйне 44' Ж. Доку 51' Н. Раскин 60' Ж. Доку 84' К. Де Брюйне 87' Т. Менье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Юри Тилеманс
(К) ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
3
Нуралы Алип
(К) ЦЗ
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
21
Султанбек Астанов
ПП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
10
Максим Самородов
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
18
Шарль Ванхутте
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Малик Фофана
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Казахстан
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
15
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Муроджон Халматов
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Даурен Жумат
ПВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Ислам Чесноков
ПВ
19
Дастан Сатпаев
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
2
Дебаст
3
Теате
21
Кастань
5
Де Куйпер
8
Тилеманс
23
Раскин
10
Троссард
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
11
Доку
3-3-2-2
12
Сейсен
6
Касым
4
Жаксыбаев
3
Алип
21
Астанов
11
Вороговский
20
Оразов
7
Мужиков
7
Кенжебек
10
Самородов
19
Омиртаев
23
Раскин
15
Менье
15
Менье
23
Раскин
7
Де Брюйне
18
Ванхутте
18
Ванхутте
7
Де Брюйне
5
Де Куйпер
20
Ванакен
20
Ванакен
5
Де Куйпер
10
Троссард
19
Фофана
19
Фофана
10
Троссард
11
Доку
22
Салемакерс
22
Салемакерс
11
Доку
20
Оразов
15
Касабулат
15
Касабулат
20
Оразов
7
Мужиков
23
Халматов
23
Халматов
7
Мужиков
10
Самородов
18
Караман
18
Караман
10
Самородов
19
Омиртаев
9
Чесноков
9
Чесноков
19
Омиртаев
7
Кенжебек
19
Сатпаев
19
Сатпаев
7
Кенжебек
Остались в запасе
Бельгия
Казахстан
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
11
Луа Опенда
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Даурен Жумат
ПВ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
11
Луа Опенда
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
12
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Алмас Тюлюбай
ОП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Бельгия - Казахстан
2
Всего ударов по воротам
35
5
Удары в створ
15
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
6
10
Офсайды
0
2
Количество передач
652
222
Сейвы
2
9
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
22
1
Удары из-за пределов штрафной
13
4
xG (ожидаемые голы)
3.35
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Казахстана, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Казахстан

Бельгия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Бельгия
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