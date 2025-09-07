07.09.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
2-1-3-3-1
13
Матюша
3
Плиев
81
Тоневицкий
5
Морозов
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
13
Пузанов
44
Кухарчук
25
Ложкин
3-1-1-3-2
31
Беленов
55
Шляков
45
Теняев
22
Хомуха
24
Мрзляк
22
Юсупов
88
Чимези
88
Агеян
15
Хабалов
17
Минатулаев
8
Исаев
13
Матюша
1
Штепа
1
Штепа
13
Матюша
13
Пузанов
28
Жилкин
28
Жилкин
13
Пузанов
10
Жигулев
96
Помешкин
96
Помешкин
10
Жигулев
44
Кухарчук
9
Алиев
9
Алиев
44
Кухарчук
15
Хабалов
79
Троянов
79
Троянов
15
Хабалов
24
Мрзляк
96
Барановский
96
Барановский
24
Мрзляк
88
Чимези
23
Ахатов
23
Ахатов
88
Чимези
17
Минатулаев
70
Ортис
70
Ортис
17
Минатулаев
55
Шляков
9
Карпук
9
Карпук
55
Шляков
Остались в запасе
Черноморец
Уфа
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
11
Тимур Аликберов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
11
Тимур Аликберов
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Черноморец - Уфа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Уфы», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Волга»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»