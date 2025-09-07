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  • «Черноморец» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

«Черноморец» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

7 сентября 2025, 16:28
Черноморец
07.09.2025, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Уфа
45+1' И. Кухарчук 52' С. Алиев 90+2' З. Плиев
21' Ф. Мрзляк 87' И. Карпук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
24
Филип Мрзляк
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
5
Антон Крачковский
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
11
Тимур Аликберов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
23
Данил Ахатов
АП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
2-1-3-3-1
13
Матюша
3
Плиев
81
Тоневицкий
5
Морозов
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
13
Пузанов
44
Кухарчук
25
Ложкин
3-1-1-3-2
31
Беленов
55
Шляков
45
Теняев
22
Хомуха
24
Мрзляк
22
Юсупов
88
Чимези
88
Агеян
15
Хабалов
17
Минатулаев
8
Исаев
13
Матюша
1
Штепа
1
Штепа
13
Матюша
13
Пузанов
28
Жилкин
28
Жилкин
13
Пузанов
10
Жигулев
96
Помешкин
96
Помешкин
10
Жигулев
44
Кухарчук
9
Алиев
9
Алиев
44
Кухарчук
15
Хабалов
79
Троянов
79
Троянов
15
Хабалов
24
Мрзляк
96
Барановский
96
Барановский
24
Мрзляк
88
Чимези
23
Ахатов
23
Ахатов
88
Чимези
17
Минатулаев
70
Ортис
70
Ортис
17
Минатулаев
55
Шляков
9
Карпук
9
Карпук
55
Шляков
Остались в запасе
Черноморец
Уфа
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
11
Тимур Аликберов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
11
Тимур Аликберов
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Черноморец - Уфа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Уфы», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Волга»

«Черноморец» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Черноморец
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