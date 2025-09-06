Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Англия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2025

Англия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2025

6 сентября 2025, 17:50
Англия
06.09.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 5 тур
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Андорра
25' К. Гарсия (АГ) 67' Д. Райс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
16
Майлз Льюис-Скелли
ОП
8
Эллиот Андерсон
АП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
2
Бил Борра
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Aron Rodrigo
ЦП
3
Марк Валес
(К) ЦП
3
Пау Бабо
ЦП
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Энтони Гордон
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Андорра
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
10
Гийоме Лопес
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
3-2-3-2
1
Пикфорд
6
Гехи
15
Берн
24
Джеймс
4
Райс
16
Льюис-Скелли
11
Рэшфорд
21
Эзе
17
Мадуэке
9
Кейн
8
Андерсон
3-2-4-1
12
Альварес
22
Оливера
15
Сан Николас
2
Борра
5
Льовера
4
Гарсия
14
3
Валес
3
Бабо
17
Сервос
9
Куку
6
Гехи
5
Конса
5
Конса
6
Гехи
4
Райс
2
Ливраменто
2
Ливраменто
4
Райс
21
Эзе
20
Гиббс-Уайт
20
Гиббс-Уайт
21
Эзе
24
Джеймс
17
Роджерс
17
Роджерс
24
Джеймс
11
Рэшфорд
11
Гордон
11
Гордон
11
Рэшфорд
3
Бабо
4
Ребес
4
Ребес
3
Бабо
17
Сервос
18
Рубио
18
Рубио
17
Сервос
3
Валес
19
Гиллен
19
Гиллен
3
Валес
9
Куку
10
Лопес
10
Лопес
9
Куку
Остались в запасе
Англия
Андорра
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
16
Джед Спенс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
16
Джед Спенс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Англия - Андорра
1
1
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
83
17
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
10
8
Офсайды
5
1
Количество передач
787
165
Сейвы
0
5
Точность передач %
90
56
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.1

Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Андорры, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Андорра

Англия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Андорра Англия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
4
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
2
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+