06.09.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 5 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
3-2-3-2
1
Пикфорд
6
Гехи
15
Берн
24
Джеймс
4
Райс
16
Льюис-Скелли
11
Рэшфорд
21
Эзе
17
Мадуэке
9
Кейн
8
Андерсон
3-2-4-1
12
Альварес
22
Оливера
15
Сан Николас
2
Борра
5
Льовера
4
Гарсия
14
3
Валес
3
Бабо
17
Сервос
9
Куку
6
Гехи
5
Конса
5
Конса
6
Гехи
4
Райс
2
Ливраменто
2
Ливраменто
4
Райс
21
Эзе
20
Гиббс-Уайт
20
Гиббс-Уайт
21
Эзе
24
Джеймс
17
Роджерс
17
Роджерс
24
Джеймс
11
Рэшфорд
11
Гордон
11
Гордон
11
Рэшфорд
3
Бабо
4
Ребес
4
Ребес
3
Бабо
17
Сервос
18
Рубио
18
Рубио
17
Сервос
3
Валес
19
Гиллен
19
Гиллен
3
Валес
9
Куку
10
Лопес
10
Лопес
9
Куку
Остались в запасе
Англия
Андорра
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
16
Джед Спенс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
16
Джед Спенс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Англия - Андорра
1
1
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
83
17
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
10
8
Офсайды
5
1
Количество передач
787
165
Сейвы
0
5
Точность передач %
90
56
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.1
Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Андорры, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Андорра
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»