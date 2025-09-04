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  • «Спартак» Кострома – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025

«Спартак» Кострома – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025

4 сентября 2025, 15:50
Спартак К
04.09.2025, четверг, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Урал
62' Д. Садов (П)
31' М. Секулич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
55
Александр Саплинов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
77
Артур Гарибян
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
31
Максим Сергеев
ЦП
74
Дмитрий Киселев
АП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-1-2-3
68
Гайдаш
18
Игнатьев
4
Супранович
2
Тарасов
5
Жилмостных
35
Енин
88
Садов
22
Немченко
11
Назаренко
55
Саплинов
9
Тлехугов
3-3-1-1-2
57
Селихов
24
Филипенко
16
Итало
2
Бегич
34
Маргасов
8
Аюпов
14
Мосин
22
Кордейро
97
Ишков
10
Секулич
20
Марков
22
Немченко
4
Калачев
4
Калачев
22
Немченко
88
Садов
3
Бугриев
3
Бугриев
88
Садов
9
Тлехугов
77
Гарибян
77
Гарибян
9
Тлехугов
35
Енин
23
Чиканчи
23
Чиканчи
35
Енин
14
Мосин
99
Акбашев
99
Акбашев
14
Мосин
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
20
Марков
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Марков
Остались в запасе
Спартак К
Урал
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
Главный тренер
Евгений Таранухин
74
Дмитрий Киселев
АП
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
31
Максим Сергеев
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
Остались в запасе
74
Дмитрий Киселев
АП
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
31
Максим Сергеев
ЦП
Главный тренер
Евгений Таранухин
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Спартак К - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Урала», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Урал»

«Спартак» Кострома – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Спартак К
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