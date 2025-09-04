04.09.2025, четверг, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
4-1-2-3
68
Гайдаш
18
Игнатьев
4
Супранович
2
Тарасов
5
Жилмостных
35
Енин
88
Садов
22
Немченко
11
Назаренко
55
Саплинов
9
Тлехугов
3-3-1-1-2
57
Селихов
24
Филипенко
16
Итало
2
Бегич
34
Маргасов
8
Аюпов
14
Мосин
22
Кордейро
97
Ишков
10
Секулич
20
Марков
22
Немченко
4
Калачев
4
Калачев
22
Немченко
88
Садов
3
Бугриев
3
Бугриев
88
Садов
9
Тлехугов
77
Гарибян
77
Гарибян
9
Тлехугов
35
Енин
23
Чиканчи
23
Чиканчи
35
Енин
14
Мосин
99
Акбашев
99
Акбашев
14
Мосин
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
20
Марков
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Марков
Остались в запасе
Спартак К
Урал
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
Главный тренер
Евгений Таранухин
74
Дмитрий Киселев
АП
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
31
Максим Сергеев
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
Остались в запасе
74
Дмитрий Киселев
АП
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
31
Максим Сергеев
ЦП
Главный тренер
Евгений Таранухин
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Спартак К - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Урала», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 сентября в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»