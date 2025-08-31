31.08.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-5-3
40
Дескамп
16
Абнер
19
Ниахате
23
Мортон
18
Мера
8
Толиссо
9
Карабец
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
22
Мата
39
Фофана
3-3-2-2
28
Рульи
62
Мурильо
4
Иган-Райли
26
Балерди
4
Надир
7
Гомес
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
25
Траоре
7
Обамеянг
22
Веа
39
Фофана
3
Тальяфико
3
Тальяфико
39
Фофана
9
Карабец
13
Клюйверт
13
Клюйверт
9
Карабец
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
16
Абнер
9
Морейра
9
Морейра
16
Абнер
11
Гринвуд
25
Гарсия
25
Гарсия
11
Гринвуд
4
Надир
13
Корнелиус
13
Корнелиус
4
Надир
22
Веа
14
Лирола
14
Лирола
22
Веа
25
Траоре
50
Бакола
50
Бакола
25
Траоре
7
Обамеянг
47
Ваз
47
Ваз
7
Обамеянг
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Доминик Грейф
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
39
Матис Де Карвалью
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Жеффри де Ланж
ВР
77
Амин Арит
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
39
Матис Де Карвалью
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
77
Амин Арит
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лион - Марсель
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
1
Количество передач
432
318
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Марселя», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»