Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025

«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025

31 августа 2025, 20:35
Лион
31.08.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
87' Л. Балерди (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
10
Павел Шулц
АП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
77
Амин Арит
АП
47
Робинио Ваз
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
2-5-3
40
Дескамп
16
Абнер
19
Ниахате
23
Мортон
18
Мера
8
Толиссо
9
Карабец
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
22
Мата
39
Фофана
3-3-2-2
28
Рульи
62
Мурильо
4
Иган-Райли
26
Балерди
4
Надир
7
Гомес
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
25
Траоре
7
Обамеянг
22
Веа
39
Фофана
3
Тальяфико
3
Тальяфико
39
Фофана
9
Карабец
13
Клюйверт
13
Клюйверт
9
Карабец
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
16
Абнер
9
Морейра
9
Морейра
16
Абнер
11
Гринвуд
25
Гарсия
25
Гарсия
11
Гринвуд
4
Надир
13
Корнелиус
13
Корнелиус
4
Надир
22
Веа
14
Лирола
14
Лирола
22
Веа
25
Траоре
50
Бакола
50
Бакола
25
Траоре
7
Обамеянг
47
Ваз
47
Ваз
7
Обамеянг
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Доминик Грейф
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
39
Матис Де Карвалью
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Жеффри де Ланж
ВР
77
Амин Арит
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
39
Матис Де Карвалью
ЦП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
77
Амин Арит
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лион - Марсель
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
1
Количество передач
432
318
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Марселя», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Марсель»

«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Лион
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
2
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
2
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
8
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+