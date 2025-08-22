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  • «Вест Хэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

«Вест Хэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

22 августа 2025, 20:50
Вест Хэм
22.08.2025, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 5
Завершен
Челси
6' Л. Пакета
15' Ж. Педро 23' П. Нету 34' Э. Фернандес 54' М. Кайседо 58' Т. Чалоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
41
Эстевао
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хермансен
20
Тодибо
3
Килман
21
Агер
25
Диуф
28
Соучек
29
Ван-Биссака
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Боуэн
10
Фуллкруг
4-2-2-2
97
Санчес
27
Густо
99
Чалоба
4
Адарабиойо
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
41
Эстевао
7
Нету
19
Делап
9
Педро
28
Соучек
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
28
Соучек
20
Тодибо
8
Поттс
8
Поттс
20
Тодибо
10
Фуллкруг
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Фуллкруг
99
Чалоба
3
Фофана
3
Фофана
99
Чалоба
17
Кукурелья
21
Хато
21
Хато
17
Кукурелья
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
19
Делап
17
Сантос
17
Сантос
19
Делап
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Хэм - Челси
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
10
Офсайды
4
2
Количество передач
392
577
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Челси», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Челси»

«Вест Хэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Вест Хэм
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