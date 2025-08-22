22.08.2025, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
3-3-1-2-1
1
Хермансен
20
Тодибо
3
Килман
21
Агер
25
Диуф
28
Соучек
29
Ван-Биссака
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Боуэн
10
Фуллкруг
4-2-2-2
97
Санчес
27
Густо
99
Чалоба
4
Адарабиойо
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
41
Эстевао
7
Нету
19
Делап
9
Педро
28
Соучек
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
28
Соучек
20
Тодибо
8
Поттс
8
Поттс
20
Тодибо
10
Фуллкруг
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Фуллкруг
99
Чалоба
3
Фофана
3
Фофана
99
Чалоба
17
Кукурелья
21
Хато
21
Хато
17
Кукурелья
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
19
Делап
17
Сантос
17
Сантос
19
Делап
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Хэм - Челси
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
10
Офсайды
4
2
Количество передач
392
577
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Челси», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на сайте «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»