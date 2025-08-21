21.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Панатинаикос
Панатинаикос
4-1-1-3-1
1
Дронговски
77
Кирьякопулос
14
Палмер-Браун
5
Туба
27
Коцирас
4
Чиривелья
22
Гнезда Черин
28
Пельистри
9
Бакасетас
11
Тете
28
Свидерски
3-3-3
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
2
Томассон
5
45
Макумбу
10
Нтчам
11
Димата
99
Муандилмаджи
11
Килинк
27
Коцирас
2
Калабрия
2
Калабрия
27
Коцирас
28
Свидерски
19
19
28
Свидерски
28
Пельистри
21
Зарури
21
Зарури
28
Пельистри
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Бакасетас
11
Димата
28
28
11
Димата
5
22
22
5
45
Макумбу
8
Айдогду
8
Айдогду
45
Макумбу
11
Килинк
7
Муджа
7
Муджа
11
Килинк
Остались в запасе
Панатинаикос
Самсунспор
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Панатинаикос - Самсунспор
2
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
9
Офсайды
0
4
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Самсунспора», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Самсунспор»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»