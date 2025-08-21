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  • «Панатинаикос» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

«Панатинаикос» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

21 августа 2025, 19:50
Панатинаикос
21.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Самсунспор
66' Г. Кирьякопулос 74' Э. Палмер-Браун
51' Л. Томассон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Тете
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
2
Логи Томассон
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
19
Adriano Bregou
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Самсунспор
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
22
Polat Yaldır
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Дронговски
77
Кирьякопулос
14
Палмер-Браун
5
Туба
27
Коцирас
4
Чиривелья
22
Гнезда Черин
28
Пельистри
9
Бакасетас
11
Тете
28
Свидерски
3-3-3
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
2
Томассон
5
45
Макумбу
10
Нтчам
11
Димата
99
Муандилмаджи
11
Килинк
27
Коцирас
2
Калабрия
2
Калабрия
27
Коцирас
28
Свидерски
19
19
28
Свидерски
28
Пельистри
21
Зарури
21
Зарури
28
Пельистри
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Бакасетас
11
Димата
28
28
11
Димата
5
22
22
5
45
Макумбу
8
Айдогду
8
Айдогду
45
Макумбу
11
Килинк
7
Муджа
7
Муджа
11
Килинк
Остались в запасе
Панатинаикос
Самсунспор
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
22
Polat Yaldır
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Панатинаикос - Самсунспор
2
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
9
Офсайды
0
4
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Самсунспора», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос»«Самсунспор»

«Панатинаикос» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Самсунспор Панатинаикос
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