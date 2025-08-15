15.08.2025, пятница, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-1-3
1
Жуниор
23
Кардона
15
Моуриньо
16
Марин
8
Фойт
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Пино
7
Морено
19
Пепе
21
Этта-Эйонг
4-2-2-2
13
Эскандель
22
Видаль
15
Луэнго
12
Кальво
23
Альхассан
10
Рейна
6
Сибо
23
Хассан
21
Илич
23
Рондон
7
Чайра
19
Пепе
23
Педраса
23
Педраса
19
Пепе
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
14
Комесанья
18
Парти
18
Парти
14
Комесанья
8
Фойт
10
Молейро
10
Молейро
8
Фойт
7
Морено
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Морено
7
Чайра
29
29
7
Чайра
23
Альхассан
8
Касорла
8
Касорла
23
Альхассан
23
Хассан
30
30
23
Хассан
21
Илич
16
Санчес
16
Санчес
21
Илич
23
Рондон
16
Виньяс
16
Виньяс
23
Рондон
Остались в запасе
Вильярреал
Овьедо
13
Rubén Gómez Peris
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Miguel Narvaez
ВР
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Cheli
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Lamine Gueye
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Остались в запасе
1
Miguel Narvaez
ВР
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Cheli
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Lamine Gueye
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Вильярреал - Овьедо
1
1
2
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
668
325
Сейвы
4
8
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.54
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Реал Овьедо», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Реал Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»