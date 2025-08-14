14.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
22
Матвиенко
5
Бондарь
17
Тобиас
6
Гомес
11
Невертон
27
Очеретко
19
Бондаренко
9
Элиас
30
Алиссон
4-1-2-2-1
1
Дронговски
27
Коцирас
14
Палмер-Браун
5
Туба
77
Кирьякопулос
4
Чиривелья
22
Гнезда Черин
88
Максимович
11
Тете
28
Пельистри
28
Свидерски
29
Назарина
29
Назарина
30
Алиссон
9
Швед
9
Швед
30
Алиссон
27
Коцирас
4
Едвай
4
Едвай
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
6
Сиопис
6
Сиопис
22
Гнезда Черин
11
Тете
21
Зарури
21
Зарури
11
Тете
28
Пельистри
7
Мансини
7
Мансини
28
Пельистри
77
Кирьякопулос
19
Еремеефф
19
Еремеефф
77
Кирьякопулос
28
Свидерски
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
28
Свидерски
Остались в запасе
Шахтер
Панатинаикос
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Шахтер - Панатинаикос
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Панатинайкоса», ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Панатинайкос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»