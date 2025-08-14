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  • «Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

«Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

14 августа 2025, 19:50
Шахтер
14.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Панатинаикос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
30
Алиссон
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Тете
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
19
Adriano Bregou
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
22
Матвиенко
5
Бондарь
17
Тобиас
6
Гомес
11
Невертон
27
Очеретко
19
Бондаренко
9
Элиас
30
Алиссон
4-1-2-2-1
1
Дронговски
27
Коцирас
14
Палмер-Браун
5
Туба
77
Кирьякопулос
4
Чиривелья
22
Гнезда Черин
88
Максимович
11
Тете
28
Пельистри
28
Свидерски
29
Назарина
29
Назарина
30
Алиссон
9
Швед
9
Швед
30
Алиссон
27
Коцирас
4
Едвай
4
Едвай
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
6
Сиопис
6
Сиопис
22
Гнезда Черин
11
Тете
21
Зарури
21
Зарури
11
Тете
28
Пельистри
7
Мансини
7
Мансини
28
Пельистри
77
Кирьякопулос
19
Еремеефф
19
Еремеефф
77
Кирьякопулос
28
Свидерски
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
28
Свидерски
Остались в запасе
Шахтер
Панатинаикос
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Шахтер - Панатинаикос
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Панатинайкоса», ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Панатинайкос»

«Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть онлайн 14 августа

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Панатинаикос Шахтер
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