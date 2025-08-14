Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Панатинайкоса», ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Панатинайкос»