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  • «КАМАЗ» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

«КАМАЗ» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

11 августа 2025, 18:50
КАМАЗ
11.08.2025, понедельник, 20:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Факел
76' С. Абдуллаев
8' Р. Нетфуллин 63' Б. Пуси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
3
Маругин
6
Калистратов
4
Юдинцев
2
Хубаев
7
Аюкин
11
Апеков
10
Защепкин
28
Султонов
59
Моторин
10
Караев
3-2-3-2
1
Фролкин
20
Юрганов
95
Гапонов
53
Журавлев
18
Симонов
52
Нетфуллин
10
Альшин
97
Магомедов
17
Ковалев
19
Пуси
10
Гонгадзе
4
Юдинцев
8
Долгополов
8
Долгополов
4
Юдинцев
10
Защепкин
27
Голыбин
27
Голыбин
10
Защепкин
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
7
Аюкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
7
Аюкин
11
Апеков
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
11
Апеков
20
Юрганов
27
Магкеев
27
Магкеев
20
Юрганов
97
Магомедов
23
Якимов
23
Якимов
97
Магомедов
17
Ковалев
7
Моцпан
7
Моцпан
17
Ковалев
10
Альшин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
10
Альшин
10
Гонгадзе
25
Уридия
25
Уридия
10
Гонгадзе
Остались в запасе
КАМАЗ
Факел
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча КАМАЗ - Факел
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Факела», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Факел»

«КАМАЗ» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Факел КАМАЗ
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