11.08.2025, понедельник, 20:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-2-3-2
31
Анисимов
3
Маругин
6
Калистратов
4
Юдинцев
2
Хубаев
7
Аюкин
11
Апеков
10
Защепкин
28
Султонов
59
Моторин
10
Караев
3-2-3-2
1
Фролкин
20
Юрганов
95
Гапонов
53
Журавлев
18
Симонов
52
Нетфуллин
10
Альшин
97
Магомедов
17
Ковалев
19
Пуси
10
Гонгадзе
4
Юдинцев
8
Долгополов
8
Долгополов
4
Юдинцев
10
Защепкин
27
Голыбин
27
Голыбин
10
Защепкин
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
7
Аюкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
7
Аюкин
11
Апеков
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
11
Апеков
20
Юрганов
27
Магкеев
27
Магкеев
20
Юрганов
97
Магомедов
23
Якимов
23
Якимов
97
Магомедов
17
Ковалев
7
Моцпан
7
Моцпан
17
Ковалев
10
Альшин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
10
Альшин
10
Гонгадзе
25
Уридия
25
Уридия
10
Гонгадзе
Остались в запасе
КАМАЗ
Факел
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча КАМАЗ - Факел
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Факела», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»