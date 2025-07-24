24.07.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
2 : 4
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-4-1-2
34
Гюнок
39
Юрасек
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
10
Кекчю
83
Фернандеш
34
Тикназ
7
Рашица
18
Абрахам
27
Рафа
3-2-3-2
31
Ризнык
5
Бондарь
22
Матвиенко
6
Марлон
22
Конопля
13
Энрике
11
Кевин
10
Судаков
7
Эгиналдо
30
Алиссон
27
Очеретко
7
Рашица
8
Йилмаз
8
Йилмаз
7
Рашица
18
Абрахам
23
Мариу
23
Мариу
18
Абрахам
34
Тикназ
90
Кылыксой
90
Кылыксой
34
Тикназ
10
Кекчю
7
Мучи
7
Мучи
10
Кекчю
10
Судаков
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
10
Судаков
22
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
22
Конопля
10
Педриньо
10
Педриньо
30
Алиссон
19
Бондаренко
19
Бондаренко
30
Алиссон
7
Эгиналдо
11
Невертон
11
Невертон
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Бешикташ
Шахтер
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Бешикташ - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Шахтера», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Шахтер»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»