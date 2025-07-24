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  • «Бешикташ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

«Бешикташ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

24 июля 2025, 19:50
Бешикташ
24.07.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 4
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Шахтер
40' Т. Абрахам (П) 87' Ж. Мариу
7' Алиссон 28' Эгиналдо 67' Кевин 90+6' Кевин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Олег Очеретко
АП
10
Георгий Судаков
АП
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-4-1-2
34
Гюнок
39
Юрасек
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
10
Кекчю
83
Фернандеш
34
Тикназ
7
Рашица
18
Абрахам
27
Рафа
3-2-3-2
31
Ризнык
5
Бондарь
22
Матвиенко
6
Марлон
22
Конопля
13
Энрике
11
Кевин
10
Судаков
7
Эгиналдо
30
Алиссон
27
Очеретко
7
Рашица
8
Йилмаз
8
Йилмаз
7
Рашица
18
Абрахам
23
Мариу
23
Мариу
18
Абрахам
34
Тикназ
90
Кылыксой
90
Кылыксой
34
Тикназ
10
Кекчю
7
Мучи
7
Мучи
10
Кекчю
10
Судаков
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
10
Судаков
22
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
22
Конопля
10
Педриньо
10
Педриньо
30
Алиссон
19
Бондаренко
19
Бондаренко
30
Алиссон
7
Эгиналдо
11
Невертон
11
Невертон
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Бешикташ
Шахтер
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Бешикташ - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Шахтера», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Шахтер»

«Бешикташ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Шахтер Бешикташ
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