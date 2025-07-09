09.07.2025, среда, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
4
Бералдо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
3-1-2-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
2
Асенсио
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Гарсия
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
25
Мендеш
7
Кан Ин
7
Кан Ин
25
Мендеш
14
Дуэ
24
Маюлу
24
Маюлу
14
Дуэ
7
Кварацхелия
29
Барколя
29
Барколя
7
Кварацхелия
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
2
Асенсио
3
Милитао
3
Милитао
2
Асенсио
7
Гарсия
14
Карвахаль
14
Карвахаль
7
Гарсия
5
Беллингем
14
Модрич
14
Модрич
5
Беллингем
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
15
Гюлер
17
Васкес
17
Васкес
15
Гюлер
Остались в запасе
ПСЖ
Реал
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Муньос
ЛВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Муньос
ЛВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хаби Алонсо
ПСЖ
Точно не сыграют
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
9
Офсайды
4
0
Количество передач
681
306
Сейвы
2
3
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Реала», 1/2 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Реал»
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Источник: «Бомбардир»