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  • «ПСЖ» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2025

«ПСЖ» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2025

9 июля 2025, 20:50
ПСЖ
09.07.2025, среда, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
4 : 0
Завершен
Реал
6' Ф. Руис 9' У. Дембеле 24' Ф. Руис 88' Г. Рамуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
14
Чема Андрес
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
4
Бералдо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
3-1-2-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
2
Асенсио
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Гарсия
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
25
Мендеш
7
Кан Ин
7
Кан Ин
25
Мендеш
14
Дуэ
24
Маюлу
24
Маюлу
14
Дуэ
7
Кварацхелия
29
Барколя
29
Барколя
7
Кварацхелия
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
2
Асенсио
3
Милитао
3
Милитао
2
Асенсио
7
Гарсия
14
Карвахаль
14
Карвахаль
7
Гарсия
5
Беллингем
14
Модрич
14
Модрич
5
Беллингем
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
15
Гюлер
17
Васкес
17
Васкес
15
Гюлер
Остались в запасе
ПСЖ
Реал
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Муньос
ЛВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Муньос
ЛВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хаби Алонсо
ПСЖ
Точно не сыграют
Люка Эрнандес
ЛЗ
Норди Мукиэле
ПЗ
Вильям Пачо
ЦЗ
Реал
Точно не сыграют
Давид Алаба
ЦЗ
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Эндрик
ЦФ
Дин Хейсен
ЦЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Рейньер
АП
Статистика матча ПСЖ - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
9
Офсайды
4
0
Количество передач
681
306
Сейвы
2
3
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Реала», 1/2 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Реал»

«ПСЖ» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Реал ПСЖ
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